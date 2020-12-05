حوادث المرور : وفاة 7 أشخاص واصابة 259 أخرين بجروح خلال ال48 ساعة الأخيرة

الجزائر - لقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب 259 أخرون بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة في حوادث مرور سجلت في عدد من ولايات الوطن خلال ال 48 ساعة الماضية, حسبما أفادت به يوم السبت مصالح الحماية المدنية.

و قالت ذات المصالح في بيان لها أن وحدات الحماية المدنية قامت ب226 تدخل عبر عدة ولايات من الوطن سجل على اثرها وفاة 7 أشخاص و جرح 259 أخرين.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 , أكد ذات البيان أن وحدات الحماية المدنية قامت خلال نفس الفترة الممتدة من 3 الى 5 ديسمبر الجاري عبر كافة التراب الوطني بـ 73 عملية تحسيسية عبر 10 ولايات (64 بلدية) لفائدة المواطنين لحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الإجتماعي.

كما أجرت الوحدات "73 عملية تعقيم عبر 16 ولاية (52 بلدية)، من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع، أين خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين 429 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 67 سيارة إسعاف و 55 شاحنة، بالإضافة الى وضع أجهزة أمنية لتغطية مكان للإقامة بولاية تلمسان موجهة للحجر الصحي".

من جهة أخرى قدمت مصالح الحماية المدنية "الإسعافات الأولية لـ 46 شخصا اختنقوا إثر استنشاقهم لغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة و مسخنات المياه داخل مساكنهم في عدة ولايات من التراب الوطني، و سجلت أيضا وفاة شخصين مختنقين بغاز أحادي اكسيد الكربون. الحالة الأولى تتعلق بامرأة تبلغ من العمر 72 سنة متوفية مختنقة بذات الغاز السام داخل منزلها المتواجد بحي 56 مسكنا بولاية البويرة، فيما تتعلق الحالة الثانية برجل يبلغ من العمر 61 سنة توفي داخل المسكن العائلي المتواجد ببلدية و دائرة بوزينة بولاية باتنة".

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل إطفاء 05 حرائق حضرية و مختلفة بكل من ولاية المسيلة، بومرداس، تيزي وزو و قسنطينة. و تسببت هذه الحرائق في وفاة امرأة و اصابة شخص بحروق و اصابة شخصين بضيق في التنفس على اثر حريق شب بمسكن متواجد ببلدية عين الزاوية دائرة ذراع الميزان بولاية تيزي وزو , يضيف بيان مصالح الحماية المدنية.