Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

حوادث المرور : وفاة 7 أشخاص واصابة 259 أخرين بجروح خلال ال48 ساعة الأخيرة

  أدرج يـوم : السبت, 05 كانون1/ديسمبر 2020 13:42     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرات

الجزائر - لقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب 259 أخرون بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة في حوادث مرور سجلت في عدد من ولايات الوطن خلال ال 48 ساعة الماضية, حسبما أفادت به يوم السبت مصالح الحماية المدنية.

و قالت ذات المصالح في بيان لها أن وحدات الحماية المدنية قامت ب226 تدخل عبر عدة ولايات من الوطن سجل على اثرها وفاة 7 أشخاص و جرح 259 أخرين.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 , أكد ذات البيان أن وحدات الحماية المدنية قامت خلال نفس الفترة الممتدة من 3 الى 5 ديسمبر الجاري عبر كافة التراب الوطني بـ 73 عملية تحسيسية عبر 10 ولايات (64 بلدية) لفائدة المواطنين لحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الإجتماعي.

كما أجرت الوحدات "73 عملية تعقيم عبر 16 ولاية (52 بلدية)، من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع، أين خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين 429 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 67 سيارة إسعاف و 55 شاحنة، بالإضافة الى وضع أجهزة أمنية لتغطية مكان للإقامة بولاية تلمسان موجهة للحجر الصحي".

من جهة أخرى قدمت مصالح الحماية المدنية "الإسعافات الأولية لـ 46 شخصا اختنقوا إثر استنشاقهم لغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة و مسخنات المياه داخل مساكنهم في عدة ولايات من التراب الوطني، و سجلت أيضا وفاة شخصين مختنقين بغاز أحادي اكسيد الكربون. الحالة الأولى تتعلق بامرأة تبلغ من العمر 72 سنة متوفية مختنقة بذات الغاز السام داخل منزلها المتواجد بحي 56 مسكنا بولاية البويرة، فيما تتعلق الحالة الثانية برجل يبلغ من العمر 61 سنة توفي داخل المسكن العائلي المتواجد ببلدية و دائرة بوزينة بولاية باتنة".

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل إطفاء 05 حرائق حضرية و مختلفة بكل من ولاية المسيلة، بومرداس، تيزي وزو و قسنطينة. و تسببت هذه الحرائق في وفاة امرأة و اصابة شخص بحروق و اصابة شخصين بضيق في التنفس على اثر حريق شب بمسكن متواجد ببلدية عين الزاوية دائرة ذراع الميزان بولاية تيزي وزو , يضيف بيان مصالح الحماية المدنية.

كلـمات مفتـاحيــة :
حوادث المرور : وفاة 7 أشخاص واصابة 259 أخرين بجروح خلال ال48 ساعة الأخيرة
  أدرج يـوم : السبت, 05 كانون1/ديسمبر 2020 13:42     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.05

الاتحاد الافريقي مدعو لإنهاء الاحتلال العسكري المغربي للصحراء الغربية

20.12.05

منطقة التجارة الحرة الإفريقية تشكل "خيارا استراتيجيا" للجزائر

20.12.05

المسيلة : المجاهد أحمد زرواق في ذمة الله

20.12.05

حوادث المرور : وفاة 7 أشخاص واصابة 259 أخرين بجروح خلال ال48 ساعة الأخيرة

20.12.05

الرابطة الأولى : تحديد تواريخ الجولتين الثالثة والرابعة

20.12.05

الجزائر العاصمة : تهيئة 15 مصلحة استعجالية طبية وجراحية قريبا على مستوى مؤسسات الصحة…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.12.01

باتنة: ملاحظة لأول مرة في الجزائر طائر "دخلة مرمرة"

20.12.01

الجزائر تتعرض لوابل متدفق من التهجمات اللفظية تأتينا من فرنسا

20.12.04

باتنة: إكتشاف نقيشة ليبية قديمة بموقع قرقور بسريانة

20.12.02

أنساج: الجهاز يوسع  لغير البطالين

20.12.02

التعرف على هوية الإرهابي الثالث المقضي عليه خلال العملية المنفذة بجيجل

20.12.02

رئيس مجلس الأمن: "خذلنا شعب الصحراء الغربية و أرجأنا تقرير مصيره أكثر من اللازم"