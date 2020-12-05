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انقاذ ثمانية أشخاص بعد سقوط بناية قديمة بأعالي القصبة بالجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : السبت, 05 كانون1/ديسمبر 2020 12:17     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 4 مرات
انقاذ ثمانية أشخاص بعد سقوط بناية قديمة بأعالي القصبة بالجزائر العاصمة

الجزائر - تم فجر يوم السبت انقاذ واجلاء ثمانية أشخاص بعد انهيار جدار خارجي و سلالم بناية قديمة بأعالي القصبة بالجزائر العاصمة العتيقة دون تسجيل ضحايا كما علم من مصالح الحماية المدنية.

و أكد الملازم الاول المكلف بالاعلام بالحماية المدنية لولاية الجزائر خالد بن خلف في تصريح لواج أنه "مباشرة بعد سقوط جزء من هذه البناية القديمة الموجدة ب 5 شارع نفيسة بأعالي القصبة العتيقة تدخل أعوان الحماية المدنية من أجل اجلاء الضحايا المتشكلين من ثمانية أشخاص من مختلف الاعمار كانوا يقطنون بها".

وذكر المصدر بأنه تم التكفل بالضحايا حيث تم تخصيص ثلاث شاحنات وثلاث سيارات اسعاف وفرقة للإنقاذ في الاماكن الصعبة.

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و من جهته, أكد رئيس بلدية القصبة أعمر زتيلي عن سقوط هذه البناية القديمة التي تتشكل من طابقين"أرضي والاول والسطح" حيث تم "اجلاء أربع عائلات تقطن بها والتكفل بهم في أحسن الظروف",مشيرا الى أن "السلطات المعنية من سلطات محلية وأعوان الحماية المدنية سارعت فور وقوع الحادث لمساعدة هذه الاسر لاسيما في هذا الوقت بالذات بالنظر لسوء الاحوال الجوية وتساقط الامطار وبرودة الطقس".

وأوضح رئيس البلدية أن والي الجزائر العاصمة أعطى من جهته "موافقته من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة لإعادة اسكان هذه العائلات المتضررة" مذكرا بأن "جزءا من سكان هذه البناية الهشة كانوا قد استفادوا من عملية ترحيل في 1987 ".

وأشار في هذا الشأن الى أن حوالي 80 بالمئة من النسيج العمراني للقصبة قديم وهش وأن أزيد من 1300 بناية مصنفة في الخانة الحمراء تستدعي ترحيل قاطنيها.

آخر تعديل على السبت, 05 كانون1/ديسمبر 2020 12:36
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انقاذ ثمانية أشخاص بعد سقوط بناية قديمة بأعالي القصبة بالجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : السبت, 05 كانون1/ديسمبر 2020 12:17     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 4 مرة   شارك

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