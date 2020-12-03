عملية استبدال زجاجات بلاستيكية بقسيمة تعبئة رصيد الهاتف بوهران: جمع أزيد من 000 .11 زجاجة في 10 أيام

وهران - تحقق عملية استبدال زجاجات المصنوعة من البلاستيك الشفاف مقابل قسيمة تعبئة رصيد الهاتف، التي أطلقتها المؤسسة العمومية لتسيير مراكز الردم التقني بوهران لفائدة المواطنين، "نجاحا كبيرا"، حسبما علم لدى المبادرين .

وسمحت هذه العملية بعد عشرة أيام من إطلاقها على مستوى مركز الفرز الجواري بحي المدينة الجديدة بجمع أزيد من 000 11 زجاجة، حسبما أفادت به ل/وأج/ رئيسة مصلحة تثمين النفايات بالمؤسسة العمومية المذكورة، أمينة الموغربي.

وقد لقيت هذه العملية المنظمة تحت شعار " افرز النفايات وأعيد شحن هاتفك" إقبالا من عشرات المواطنين ، وفق ذات المسئولة التي اعتبرت هذا الإقبال "مشجعا" لمواصلة مثل هذه العمليات وغرس ثقافة فرز النفايات لدى المواطنين وترقية نشاط تثمين النفايات.

وأبرزت أمينة الموغربي أن المؤسسة العمومية لتسيير مراكز الردم التقني بوهران تقوم باستخدام برمجية التي تسمح برقمنة هذه العملية وكذا بفتح حساب لكل مواطن لاحتساب عدد النقاط المتحصل عليها.

وتهدف هذه العملية إلى تعزيز ثقافة الفرز الانتقائي للنفايات لدى المواطنين، حيث أضحى البعض منهم يقوم بذلك في الأشهر الأخيرة بفضل عمليات مماثلة على غرار عملية " اعطي زجاجة بلاستيكية وتحصل على قناع واقي" التي "شهدت إقبالا كبيرا"، كما أشير إليه.

وقد تولدت هذه الفكرة الجديدة خلال الأزمة الصحية، كما ذكرت نفس المسئولة .