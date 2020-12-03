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الأمم المتحدة: الجزائر حققت "تقدما كبيرا" في ترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

  أدرج يـوم : الخميس, 03 كانون1/ديسمبر 2020 16:55     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 15 مرات
الأمم المتحدة: الجزائر حققت &quot;تقدما كبيرا&quot; في ترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الجزائر - أكد المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بالجزائر، أيريك اوفرفاست، اليوم الخميس أن الجزائر حققت "تقدما كبيرا" في مجال ترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منوها "بالالتزام السياسي" للبلد في مجال التكفل بهذه الفئة ة إدماجها من المجتمع.

وبمناسبة إحياء اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بالمركز الوطني للمؤتمرات الذي أشرف على فعالياته الوزير الأول عبد العزيز جراد، صرح السيد اوفرفاست أن "الجزائر حققت تقدما كبيرا في مجال ترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بحيث أنها من البلدان ال163 التي وقعت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي صدقت عليها في 2009.

وذكر بهذه المناسبة، بان التعديل الدستوري الأخير كرس في أحد مواده على دور الدولة بوصفها الضامن لحقوق الأشخاص الضعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة وإدماجهم في الحياة الاجتماعية، بالإضافة إلى الآليات المختلفة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الاقتصادية.

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وقال في ذات السياق "أود أن أنوه بالالتزام السياسي على أعلى مستوى في الجزائر بالتكفل والإدماج الاجتماعي والاقتصادي" بغية تمكين هذه الفئة من المجتمع.

وجدد السيد اوفرفاست في هذا الصدد استعداد الأمم المتحدة في الجزائر "لتدعيم أي مبادرة ترمي إلى إدماج واستقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة".

وخلص في الأخير إلى أن التقديرات تشير إلى "وجود نحو مليار شخص في العالم يعيشون بإعاقة منهم 80 بالمائة في البلدان النامية".

كلـمات مفتـاحيــة :
الأمم المتحدة: الجزائر حققت "تقدما كبيرا" في ترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
  أدرج يـوم : الخميس, 03 كانون1/ديسمبر 2020 16:55     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 15 مرة   شارك

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