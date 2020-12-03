Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

عين تموشنت: تفكيك شبكة مختصة في تهريب المخدرات و حجز 50 كلغ من الكيف المعالج

  أدرج يـوم : الخميس, 03 كانون1/ديسمبر 2020 15:29     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرات

عين تموشنت - تمكنت مصالح الشرطة لولاية عين تموشنت من تفكيك شبكة مختصة في تهريب المخدرات مع حجز 50 كلغ من الكيف المعالج وتوقيف متهمين إثنين، حسبما علم يوم الخميس لدى خلية الاتصال و العلاقات العامة للأمن الولائي.

وتمت العملية بناء على معلومات حول هذه الشبكة المختصة في تهريب المخدرات والتي تنشط انطلاقا من الحدود الغربية للبلاد مرورا بعين تموشنت بإتجاه عدد من الولايات الغربية حيث باشر عناصر فرقة مكافحة تهريب المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية تحرياتهم الميدانية ومراقبة تحركات أفراد هذه الشبكة الإجرامية، وفق نفس المصدر.

وإثر تمديد الاختصاص تم ضبط بولاية وهران أحد المشتبه فيهم في حالة تلبس بصدد نقل 50 كلغ من الكيف المعالج، مثلما أبرزه ذات المصدر الذي أشار الى أن التحقيق أفضى إلى الكشف عن هوية باقي شركاءه.

وبناء على ذلك تم توسيع دائرة التحقيقات من خلال استصدار أذون بتمديد الاختصاص و التفتيش صادرة عن محاكم وهران و قديل و العامرية لتكلل العملية بتوقيف المشتبه فيه الثاني و حجز زورق للنزهة ملك لمشتبه فيه ثالث لا يزال في حالة فرار حيث كانت الشبكة تستعمل هذا الزورق في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر و كذا نقل المخدرات مثلما أشير إليه.

آخر تعديل على الخميس, 03 كانون1/ديسمبر 2020 16:18
عين تموشنت: تفكيك شبكة مختصة في تهريب المخدرات و حجز 50 كلغ من الكيف المعالج
  أدرج يـوم : الخميس, 03 كانون1/ديسمبر 2020 15:29     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.03

نواب سويسريون يطالبون حكومة بلادهم باتخاذ مبادرة لإنهاء الإحتلال في الصحراء الغربية 

20.12.03

قوجيل لرئيس مجلس الشيوخ الفرنسي: رفض الجزائر لأي تدخل في شؤونها الداخلية

20.12.03

الأمم المتحدة: الجزائر حققت "تقدما كبيرا" في ترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

20.12.03

الحكومة الصحراوية تدق ناقوس الخطر جراء الإنتشار السريع لفيروس "كورونا" في المناطق المحتلة

20.12.03

استشهاد الرقيب الأول للماية سيف الدين: السيد جراد يعزي رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي…

20.12.03

الصراع الدولي على ليبيا يحول دون تسمية مبعوث أممي الى البلد

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.12.01

باتنة: ملاحظة لأول مرة في الجزائر طائر "دخلة مرمرة"

20.12.01

الجزائر تتعرض لوابل متدفق من التهجمات اللفظية تأتينا من فرنسا

20.12.02

رئيس مجلس الأمن: "خذلنا شعب الصحراء الغربية و أرجأنا تقرير مصيره أكثر من اللازم"

20.12.02

أنساج: الجهاز يوسع  لغير البطالين

20.12.02

الجزائر تسجل "ببالغ الاسف" تجدد بؤر التوتر المسلح في القارة الافريقية

20.12.01

القضاء على إرهابي ثالث بولاية جيجل