عين تموشنت: تفكيك شبكة مختصة في تهريب المخدرات و حجز 50 كلغ من الكيف المعالج

عين تموشنت - تمكنت مصالح الشرطة لولاية عين تموشنت من تفكيك شبكة مختصة في تهريب المخدرات مع حجز 50 كلغ من الكيف المعالج وتوقيف متهمين إثنين، حسبما علم يوم الخميس لدى خلية الاتصال و العلاقات العامة للأمن الولائي.

وتمت العملية بناء على معلومات حول هذه الشبكة المختصة في تهريب المخدرات والتي تنشط انطلاقا من الحدود الغربية للبلاد مرورا بعين تموشنت بإتجاه عدد من الولايات الغربية حيث باشر عناصر فرقة مكافحة تهريب المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية تحرياتهم الميدانية ومراقبة تحركات أفراد هذه الشبكة الإجرامية، وفق نفس المصدر.

وإثر تمديد الاختصاص تم ضبط بولاية وهران أحد المشتبه فيهم في حالة تلبس بصدد نقل 50 كلغ من الكيف المعالج، مثلما أبرزه ذات المصدر الذي أشار الى أن التحقيق أفضى إلى الكشف عن هوية باقي شركاءه.

وبناء على ذلك تم توسيع دائرة التحقيقات من خلال استصدار أذون بتمديد الاختصاص و التفتيش صادرة عن محاكم وهران و قديل و العامرية لتكلل العملية بتوقيف المشتبه فيه الثاني و حجز زورق للنزهة ملك لمشتبه فيه ثالث لا يزال في حالة فرار حيث كانت الشبكة تستعمل هذا الزورق في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر و كذا نقل المخدرات مثلما أشير إليه.