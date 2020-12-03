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وفاة 12 شخصا وانقاذ 278 أخرين من الموت منذ الفاتح نوفمبر جراء الاختناقات بغاز أحادي الكربون

  أدرج يـوم : الخميس, 03 كانون1/ديسمبر 2020 13:39     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 15 مرات

الجزائر - توفي 12 شخصا وتم انقاذ 278 اخرين من الموت المؤكد عبر القطر منذ الفاتح من نوفمبر الفارط جراء تعرضهم الى الاختناقات بغاز أحادي الكربون المتسرب من مختلف وسائل التدفئة حسب ما أفاد به يوم الخميس بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

ودعت ذات المصالح الى المزيد من الحيطة و الحذر من خطر الاختناقات بغاز أحادي الكربون هذا "الغاز الخطير ذي السم القاتل والصامت", الذي ينتشر في المنازل و المساكن خاصة مع انخفاض درجات الحرارة و الأحوال الجوية المتردية التي تجعل من المواطنين يقبلون بكثرة على استعمال وسائل التدفئة, حسب ذات المصدر.

واعتبرت مديرية الحماية المدنية أن هذه الحوادث "لا تأتي صدفة" لكن تحدث نتيجة لأخطاء في الوقاية كنقص أو انعدام التهوية داخل المنازل السكنية و التركيب السيئ لبعض الاجهزة و قدمها الى جانب استعمال جهاز الطبخ و "الطابونة" كوسيلة للتدفئة.

ودعت بالمناسبة الى المزيد من الوقاية التي تبقى -حسبها- "الوسيلة الانجع للحد من الوفيات و التقليل من الأضرار الناجمة من هذا النوع من الحوادث المنزلية", مذكرة كافة المواطنين بضرورة "أخذ المزيد من الحيطة و الحذر، و كذا إتباع النصائح الوقائية التالية للحفاظ على أرواحهم".

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وتتمثل هذه الوقاية - كما أضاف ذات المصدر- في عدم سد الفتحات لضمان عملية تهوية مستمرة داخل المنازل الى جانب القيام الدائم بتهوية المنزل عند استعمال أجهزة التدفئة لمدة 10 دقائق يوميا على الاقل و عدم غلق فتحات التهوية في المنازل خاصة في أماكن تواجد وسائل التدفئة أو سخانات الماء.

كما شددت مصالح الحماية المدنية على ضرورة القيام بصيانة دورية و دائمة لمختلف أجهزة التدفئة من طرف أخصائي في الترصيص وعدم استعمال الوسائل التقليدية ك"الطابونة" أو آلات الطبخ كوسائل تدفئة.

وفي حال وجود خطر، حثت ذات المصالح على القيام بتهوية المكان و الاتصال على الفور بالحماية المدنية على رقم النجدة 14 وكذا الرقم الأخضر 1021 مع تحديد طبيعة الخطر و العنوان بالضبط لأجل تكفل سريع و فعال.

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وفاة 12 شخصا وانقاذ 278 أخرين من الموت منذ الفاتح نوفمبر جراء الاختناقات بغاز أحادي الكربون
  أدرج يـوم : الخميس, 03 كانون1/ديسمبر 2020 13:39     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 15 مرة   شارك

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