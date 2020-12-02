مجتمع/إعاقة: وزارة العمل تتكفل بحالة الطفلة رزقة رحمون

الجزائر - أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في بيان لها يوم الاربعاء، عن التكفل بحالة الطفلة رزقة رحمون التي تعاني من الإعاقة، حيث تم تزويدها بأعضاء اصطناعية حديثة "تلائم سنها وجسمها".

وأوضح البيان أنه "على إثر قرار وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد الهاشمي جعبوب، التكفل بحالة الطفلة رزقة بعد بث وسائل الإعلام نهاية شهر أكتوبر لقصة معاناتها من الإعاقة، قامت الهيئة التابعة لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمتمثلة في الديوان الوطني لأعضاء المعاقين الاصطناعية ولواحقها، اليوم الأربعاء، بتجهيز الطفلة رزقة رحمون بأعضاء اصطناعية حديثة تلائم سنها وجسمها".

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وأضاف نفس المصدر أن هذه الخطوة "أعادت البسمة والأمل لرزقة، حيث أصبح لديها الآن القدرة على المشي والعيش حياة طبيعية كباقي أقرانها ومزاولة دراستها لتحقيق حلمها في أن تصبح طبيبة في المستقبل لمساعدة الأطفال المعاقين".

وأشار البيان الى أنه "عشية إحياء اليوم العالمي للأشخاص المعاقين المصادف للثالث ديسمبر من كل سنة تم أمسية اليوم، بمقر الوزارة، استقبال الطفلة رزقة رفقة والدها من طرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، متمنيا لها التوفيق والنجاح في حياتها الدراسية وأن تتمكن بعون الله وتوفيقه من تحقيق حلمها البريء".

كما أعرب الوزير عن "شكره لأعضاء الطاقم الطبي وشبه الطبي الذين سهروا على تصميم وإنجاز هذه الأعضاء الاصطناعية على مستوى ورشات الديوان في وقت قياسي وكذا الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء الذي وفر كل الظروف الملائمة لنقل وإيواء الطفلة رزقة رحمونووالدها".