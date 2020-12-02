حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 275 آخرين بجروح في المناطق الحضرية خلال أسبوع

ثلوج مرتقبة على المرتفعات التي يفوق علوها 1.000 متر -

رابطة أبطال إفريقيا: الكاف ستدرس حالة غياب بوفالو دي بورغو ضد مولودية الجزائر -

سي الهاشمي عصاد يشارك في اجتماع لتحديد محتوى وآجال إطلاق المنصة الرقمية للغات الأفريقية -

نغيز: لا نتوفر على تعداد ثري لمواجهة كثافة الرزنامة -

كوفيد-19: تسجيل 803 إصابة جديدة 541 حالة شفاء و 12 حالة وفاة -

بيئة: السيدة بن حراث تشارك في مؤتمر الوزراء الأفارقة من أجل تدعيم العمل البيئي -

مشروع إنجاز مسالك للدراجات بالجزائر العاصمة في الآفق -

الأغواط تستعيد الذكرى 168 لإحدى المجازر الرهيبة لقوات الاحتلال الفرنسية في حق الجزائريين -

باتنة: إكتشاف نقيشة ليبية قديمة بموقع قرقور بسريانة -

الرابطة المحترفة الأولى: اكتشاف 8 حالات إيجابية لفيروس كورونا -

ملعب مصطفى تشاكر سيكون جاهزا بداية من شهر مارس المقبل -

الوزارة الوصية تمنح إعانات مالية للرياضيين المتأهلين من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة -

سيدي أوكال: ’’ المغرب يتستر على خسائره أمام الجيش الصحراوي ‘’ -

هبوب رياح يمكن أن تتجاوز سرعتها 80 كم / ساعة على ست ولايات لشمال الوطن -

الإطاحة بشبكة إجرامية تستغل مواقع التواصل الاجتماعي لإبرام صفقات بيع وهمية -

مقابلة النصر الليبي - شباب بلوزداد, تقام بملعب بيترو سبور بالقاهرة على الساعة ال00ر17سا -

الجزائر تدعو المجتمع الدولي الى التآزر وترقية العمل المتعدد الأطراف للتغلب على وباء كورونا -

لائحة الاتحاد الأوروبي مجحفة للغاية -

دراسة الملفات المتعلقة بنشاط صناعة المركبات تتم وفق دفتر الشروط بدون أي تغيير -