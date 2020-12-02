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حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 275 آخرين بجروح في المناطق الحضرية خلال أسبوع

  أدرج يـوم : الأربعاء, 02 كانون1/ديسمبر 2020 17:40     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 46 مرات
حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 275 آخرين بجروح في المناطق الحضرية خلال أسبوع

الجزائر - لقي 11 شخصا حتفهم وأصيب 275 آخرون بجروح في 249 حادث مرور تم تسجليه على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 30 نوفمبر من الشهر الفارط، حسب حصيلة أوردتها اليوم الأربعاء مصالح الأمن الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، عرفت حصيلة حوادث المرور انخفاضا في عدد الجرحى قدر بـ (-51) حالة وارتفاعا في عدد الوفيات قدر بحالة واحدة.     

وأشارت المعطيات ذات الصلة إلى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى الى "العنصر البشري بنسبة تفوق 94 بالمائة نتيجة عدم احترام قانون المرور وعدم التقيد بمسافة الأمان والإفراط في السرعة والإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة".

 إقرأ أيضا: حوادث المرور : وفاة 17 شخصا وجرح 1078 خلال أسبوع 

وفي هذا الاطار، جددت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها إلى مستعملي الطريق العام من أجل توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة، لاسيما أثناء التقلبات الجوية التي تعرفها مؤخرا معظم ولايات الوطن، مذكرة بالرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات24 سا/24.

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حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 275 آخرين بجروح في المناطق الحضرية خلال أسبوع
  أدرج يـوم : الأربعاء, 02 كانون1/ديسمبر 2020 17:40     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 46 مرة   شارك

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