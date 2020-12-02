حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 275 آخرين بجروح في المناطق الحضرية خلال أسبوع

وأوضح ذات المصدر أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، عرفت حصيلة حوادث المرور انخفاضا في عدد الجرحى قدر بـ (-51) حالة وارتفاعا في عدد الوفيات قدر بحالة واحدة.
وأشارت المعطيات ذات الصلة إلى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى الى "العنصر البشري بنسبة تفوق 94 بالمائة نتيجة عدم احترام قانون المرور وعدم التقيد بمسافة الأمان والإفراط في السرعة والإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة".
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وفي هذا الاطار، جددت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها إلى مستعملي الطريق العام من أجل توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة، لاسيما أثناء التقلبات الجوية التي تعرفها مؤخرا معظم ولايات الوطن، مذكرة بالرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات24 سا/24.