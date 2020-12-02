وفاة 12 شخصا اختناقا بغاز احادي الكربون وانقاذ 278 آخرين خلال شهر نوفمبر الفارط

الجزائر- سجلت مصالح الحماية المدنية وفاة 12 شخصا وانقاذ 278 آخرون من "موت محقق" جراء الاختناقات بغاز أحادي الكربون المتسرب من مختلف وسائل التدفئة, منذ الفاتح من شهر نوفمبر الفارط, حسب ما أفاد به يوم الأربعاء بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وذكرت المديرية العامة للحماية المدنية في بيانها أن هذا الغاز "الخطير" تجعله خصائصه "سم قاتل وصامت ينتشر في المنازل و المساكن خاصة مع انخفاض درجات الحرارة و الأحوال الجوية المتردية" التي تجعل المواطنين يقبلون ب"كثرة" على استعمال وسائل التدفئة التي تزيد من مخاطر التسممات بهذا الغاز كما أبرزت ان هذه " الحوادث ليست صدفة لكن نتيجة لأخطاء في الوقاية كنقص أو انعدام التهوية داخل المنازل السكنية ، التركيب السيئ ، قدم الأجهزة ، إستعمال جهاز الطبخ و الطابونة كوسيلة للتدفئة ..الخ".

واكدت أن الوقاية " تبقى الوسيلة الأنجع للحد من الوفيات و التقليل من الأضرار الناجمة من هذا النوع من الحوادث المنزلية " و في هذا السياق دعت المديرية مرة أخرى كافة المواطنين لأخذ "المزيد من الحيطة و الحذر، و كذا إتباع النصائح الوقائية التالية للحفاظ على أرواحهم " وهي عدم " سد فتحات التهوية لضمان عملية تهوية مستمرة داخل المنازل " وكذا " القيام دائما بتهوية المنزل عند استعمال أجهزة التدفئة و تهوية المنازل لا تقل عن 10 دقائق يوميا و عدم غلق فتحات التهوية في المنازل خاصة في أماكن تواجد وسائل التدفئة أو سخانات الماء .

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كما دعت الى ضرورة اجراء " صيانة دورية و دائمة" لمختلف أجهزة التدفئة من طرف أخصائي في الترصيص وكذا " عدم إستعمال الوسائل التقليدية كالطابونة أو آلات الطبخ كوسائل تدفئة".

في حال وجود "خطر" ---يضيف نفس المصدر -- اوصت المديرية بالقيام بتهوية المكان وعلى الفور الإتصال بالحماية المدنية على الرقم النجدة 14 وكذا الرقم الأخضر 1021 مع تحديد طبيعة الخطر و العنوان بالضبط لأجل التكفل سريع و فعال .