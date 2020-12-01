Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أم البواقي: استرجاع قطعة أثرية قديمة مصنوعة من مادة البرونز

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 كانون1/ديسمبر 2020 17:20     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 4 مرات

أم البواقي - تمكنت فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بأم البواقي من استرجاع قطعة أثرية قديمة مصنوعة من مادة البرونز، حسب ما ورد يوم الثلاثاء في بيان لذات الهيئة الأمنية.

وأوضح البيان بأن العملية أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص قاموا بنقل هذه القطعة الأثرية من ولاية ميلة بهدف بيعها بمدينة أم البواقي مقابل مبلغ مالي قدره 4،3 مليون دج، بالإضافة إلى حجز السيارة المستعملة في العملية.

وأضاف المصدر بأن هذه القطعة الأثرية التي تدخل ضمن الممتلكات الثقافية التي لها قيمة فنية و تاريخية والتي يعود تاريخها للفترة الممتدة بين سنتي 1870 و 1915 ميلادية تتمثل في تمثال لامرأة مبتورة اليد اليسرى على قاعدة مجوفة واضعة رجلها اليمنى على كتاب بجانبه كرة و تحمل بيدها اليمنى مرساة لسفينة.

وسيتم تقديم أطراف القضية أمام الجهات القضائية فور الانتهاء من التحقيق، مثلما تمت الإشارة إليه.

كلـمات مفتـاحيــة :
أم البواقي: استرجاع قطعة أثرية قديمة مصنوعة من مادة البرونز
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 كانون1/ديسمبر 2020 17:20     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 4 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.01

الجزائر النمسا: بحث مجالات الاستثمار الصناعي بالجزائر

20.12.01

إتحاد الشبيبة الشيوعية البرتغالية يطالب بتنظيم إستفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية

20.12.01

القضاء على إرهابي ثالث بولاية جيجل

20.12.01

كرة القدم: استلام أرضية معشوشبة طبيعيا " T3" بسيدي موسى في 20 ديسمبر 

20.12.01

وزير الشؤون الدينية يعزي عائلة أسقف الجزائر السابق هنري تيسيي 

20.12.01

السيدا في الجزائر: أزيد من 2.000 حالة اصابة منها 150 وفاة منذ 2019

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.12.01

الجزائر تتعرض لوابل متدفق من التهجمات اللفظية تأتينا من فرنسا

20.12.01

الخدمات الاجتماعية لعمال التربية تستحدث منحة كوفيد-19 للتعويض عن الإصابة

20.11.30

فواتير الغاز والكهرباء غير المسددة بلغت حوالي 5 مليارات دج بمديرية بولوغين

20.12.01

خنشلة:إيداع المديرين الحالي والسابق لتعاونية الحبوب والبقول الجافة الحبس المؤقت

20.12.01

منطوق الحكم في قضية كريم طابو في 7 ديسمبر

20.11.30

حرائق الغابات في وهران: مشاتل تتبرع بـ 4000 شجيرة لتشجير الغابات