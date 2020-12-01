أم البواقي: استرجاع قطعة أثرية قديمة مصنوعة من مادة البرونز

أم البواقي - تمكنت فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بأم البواقي من استرجاع قطعة أثرية قديمة مصنوعة من مادة البرونز، حسب ما ورد يوم الثلاثاء في بيان لذات الهيئة الأمنية.

وأوضح البيان بأن العملية أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص قاموا بنقل هذه القطعة الأثرية من ولاية ميلة بهدف بيعها بمدينة أم البواقي مقابل مبلغ مالي قدره 4،3 مليون دج، بالإضافة إلى حجز السيارة المستعملة في العملية.

وأضاف المصدر بأن هذه القطعة الأثرية التي تدخل ضمن الممتلكات الثقافية التي لها قيمة فنية و تاريخية والتي يعود تاريخها للفترة الممتدة بين سنتي 1870 و 1915 ميلادية تتمثل في تمثال لامرأة مبتورة اليد اليسرى على قاعدة مجوفة واضعة رجلها اليمنى على كتاب بجانبه كرة و تحمل بيدها اليمنى مرساة لسفينة.

وسيتم تقديم أطراف القضية أمام الجهات القضائية فور الانتهاء من التحقيق، مثلما تمت الإشارة إليه.