حوادث المرور : وفاة 17 شخصا وجرح 1078 خلال أسبوع

الجزائر - لقي 17 شخصا حتفهم وجرح 1078 آخرون تم اسعافهم ونقلهم الى المراكز الاستشفائية إثر وقوع 963 حادث مرور خلال أسبوع حسب ما جاء في حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية, يوم الثلاثاء.

وأوضح المصدر ذاته أن"أثقل حصيلة سجلت في ولاية تلمسان بوفاة 3 أشخاص و جرح 40 آخرين تم إسعافهم و تحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثر وقوع 35 حادث مرور".

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19 ), قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة -الممتدة من 22 الى 28 نوفمبر2020-,عبر كافة التراب الوطني بـ"469 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 48 ولاية, تحثهم و تذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي, بالإضافة إلى القيام بـ 579 عملية تعقيم عامة عبر 48 ولاية مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة وكذا المجمعات السكنية والشوارع".

وأضاف البيان أن المديرية العامة للحماية المدنية "خصصت لهاتين العمليتين 2101 عون حماية مدنية بمختلف الرتب, بالإضافة إلى 291 سيارة إسعاف و 305 شاحنة مضخة".

من جهة أخرى, مصالح الحماية المدنية بـ "1030 تدخلا سمح بإخـماد 728 حريق منها منزلية صناعية ومختلفـة", كما قامت أيضا بـ "6300 تدخـل لتغطية 5636 عملية إسعاف و إنقاذ أشخاص في خطر".