إعادة فتح المساجد: حملات التنظيف والتعقيم ابتداء من غد الثلاثاء

وأوضح ذات المصدر أن مديرية التوجيه الديني والتعليم القرآني بالإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف قد أصدرت "تعليمة لمديري الشؤون الدينية والأوقاف بالولايات للتنسيق مع ولاة الجمهورية في إجراء الفتح وتنظيم حملات التنظيف والتعقيم للمساجد المعنية بالفتح ابتداء من يوم الثلاثاء 2020/12/01".
كما دعت مديرية التوجيه الديني والتعليم القرآني ب"اتباع ذات البروتوكول الصحي الذي تم تطبيقه في المساجد التي تم فتحها سابقا".
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وذكر البيان أن هذه القرارات تم اتخاذها تنفيذا لمحتوى البيان الصادر عن مصالح الوزارة الأولى فيما يخص شقه المتعلق ب"الفتح التدريجي للمساجد، بعد أن سجلت الحكومة التطبيق الجيد لإجراءات الوقاية والحماية المتخذة على مستوى المساجد المفتوحة وانضباط المواطنين الذين سهروا باستمرار على احترام جميع التدابير".
وكانت الحكومة قد قررت فتح المساجد التي تزيد سعتها عن 500 مصلي، ابتداء من الأربعاء المقبل، مع التقيد "الصارم" بالتدابير الخاصة بالوقاية من انتشار فيروس كوفيد-19.