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إعادة فتح المساجد: حملات التنظيف والتعقيم ابتداء من غد الثلاثاء

  أدرج يـوم : الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر 2020 19:30     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 12 مرات
إعادة فتح المساجد: حملات التنظيف والتعقيم ابتداء من غد الثلاثاء

الجزائر - أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف،اليوم الاثنين، في بيان لها عن تنظيم غدا الثلاثاء حملات التنظيف والتعقيم للمساجد المعنية بقرار إعادة الفتح الاربعاء القادم.

وأوضح ذات المصدر أن مديرية التوجيه الديني والتعليم القرآني بالإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف قد أصدرت "تعليمة لمديري الشؤون الدينية والأوقاف بالولايات للتنسيق مع ولاة الجمهورية في إجراء الفتح وتنظيم حملات التنظيف والتعقيم للمساجد المعنية بالفتح ابتداء من يوم الثلاثاء 2020/12/01".

كما دعت مديرية التوجيه الديني والتعليم القرآني ب"اتباع ذات البروتوكول الصحي الذي تم تطبيقه في المساجد التي تم فتحها سابقا".

 إقرأ ايضا: فتح المساجد التي تزيد سعتها عن 500 مصلي ابتداء من الأربعاء المقبل

وذكر البيان أن هذه القرارات تم اتخاذها تنفيذا لمحتوى البيان الصادر عن مصالح الوزارة الأولى فيما يخص شقه المتعلق ب"الفتح التدريجي للمساجد، بعد أن سجلت الحكومة التطبيق الجيد لإجراءات الوقاية والحماية المتخذة على مستوى المساجد المفتوحة وانضباط المواطنين الذين سهروا باستمرار على احترام جميع التدابير".

وكانت الحكومة قد قررت فتح المساجد التي تزيد سعتها عن 500 مصلي، ابتداء من الأربعاء المقبل، مع التقيد "الصارم" بالتدابير الخاصة بالوقاية من انتشار فيروس كوفيد-19.

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إعادة فتح المساجد: حملات التنظيف والتعقيم ابتداء من غد الثلاثاء
  أدرج يـوم : الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر 2020 19:30     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 12 مرة   شارك

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