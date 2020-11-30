حوادث الطرقات: وفاة 4 أشخاص و جرح 8 آخرين خلال اليومين الماضيين

وأوضح ذات البيان ،ان وحدات الدرك الوطني، تمكنت في عمليات متفرقة عبر الوطن من حجز17 قنطارا و40 كلغ من أوراق التبغ و 2.676 كيس من مادة الشمة و 12.545 قارورة من المشروبات الكحولية وعدة قناطير من الشعير كما تم توقيف سبعة (7) أشخاص عبر عدد من الولايات .
وأشار ذات المصدر ان وحدات الدرك الوطني تمكنت من استرجاع سيارتين مسروقتين بكل من الجزائر العاصمة (حي جسر قسنطينة ) و عنابة (برحال) و توقيف شخصين متورطين في عمليات السرقة، كما تم فتح تحقيق من أجل توقيف المتورطين الآخرين.
و فيما يخص سرقة القطع الاثرية فقد تمكنت وحدات الدرك الوطني بأم البواقي، يوم امس الاحد ،من توقيف شخصين بحوزتهما قطعة أثرية متمثلة في تمثال صغير يعود لحقبة زمنية قديمة بالإضافة إلى حجز وسيلة النقل المستعملة.