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حوادث الطرقات: وفاة 4 أشخاص و جرح 8 آخرين خلال اليومين الماضيين

  أدرج يـوم : الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر 2020 16:54     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرات

الجزائر - توفي أربعة (4) أشخاص و جرح ثمانية (8) أخرون في حوادث الطرقات بعدة ولايات من الوطن خلال اليومين الماضيين، حسب ما افاد به بيان لقيادة الدرك الوطني ،اليوم الاثنين، المتضمن حصيلة نشاطات وحداته في الفترة المذكورة.

وأوضح ذات البيان ،ان وحدات الدرك الوطني، تمكنت في عمليات متفرقة عبر الوطن من حجز17 قنطارا و40 كلغ من أوراق التبغ و 2.676  كيس من مادة الشمة و 12.545 قارورة من المشروبات الكحولية وعدة قناطير من الشعير كما تم توقيف سبعة (7) أشخاص عبر عدد من الولايات .

وأشار ذات المصدر ان وحدات الدرك الوطني تمكنت من استرجاع سيارتين مسروقتين بكل من الجزائر العاصمة (حي جسر قسنطينة ) و عنابة (برحال) و توقيف شخصين متورطين في عمليات السرقة، كما تم فتح تحقيق من أجل توقيف المتورطين الآخرين.

و فيما يخص سرقة القطع الاثرية فقد تمكنت وحدات الدرك الوطني بأم البواقي، يوم امس الاحد ،من توقيف شخصين بحوزتهما قطعة أثرية متمثلة في تمثال صغير يعود لحقبة زمنية قديمة بالإضافة إلى حجز وسيلة النقل المستعملة.

كلـمات مفتـاحيــة :
حوادث الطرقات: وفاة 4 أشخاص و جرح 8 آخرين خلال اليومين الماضيين
  أدرج يـوم : الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر 2020 16:54     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرة   شارك

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