مستغانم: الإطاحة بشبكتين لترويج المخدرات الصلبة والأقراص المهلوسة

وأوضح رئيس فصيلة البحث والتحري بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، الملازم الأول للشرطة محمد خيثر، في تصريح لوأج، أن العمليتين أسفرتا عن حجز ما يقارب 10 غرام من الكوكايين وأزيد من 2.200 قرص مهلوس وثلاث سيارات ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية وهواتف نقالة وسلاح أبيض.
وتتكون الشبكة الأولى، وفقا لذات المتحدث، من 3 أشخاص تم توقيفهم من قبل فرقة البحث والتدخل مع استرجاع كمية من المخدرات الصلبة "كوكايين" بوزن 5ر9 غرام تعادل قيمتها 170 ألف دج.
وتمت الإطاحة بالشبكة الثانية التي تتكون من 7 أشخاص بعد استغلال معلومات والقيام بعمليات تفتيش لمساكن مشتبه فيهما مكنت من ضبط 2.208 أقراص مهلوسة ومبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر ب 170 ألف دج وآخر من العملة الأجنبية يقدر ب 205 أورو و55 دينار تونسي تعتبر من عائدات الترويج.
كما تم خلال هذه العملية توقيف 3 أشخاص وحجز سيارة وسلاح أبيض من الحجم الكبير، يضيف الملازم الأول خيثر.
وقامت مصالح الأمن الولائي بإنجاز ملفين قضائيين ضد المشتبه فيهم و تقديمهم (6 أشخاص) اليوم الاثنين أمام وكيل الجمهورية بمحكمة مستغانم فيما لا يزال 4 منهم في حالة فرار، كما أشير إليه.