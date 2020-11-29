أمن وطني: كل شخص وقع ضحية نصب للمتهم حليمي محمد مدعو للتقرب من مكتب قاضي التحقيق لدى محكمة الرويبة

الجزائر - وجه قاضي التحقيق لدى محكمة الرويبة نداء الى كل شخص وقع ضحية نصب أو تعامل مع المتهم حليمي محمد، الى التقرب من مكتبه بالغرفة الثانية لدى نفس المحكمة من أجل تقييد شكواه، حسب ما افاد به يوم الاحد بيان لمصالح أمن ولاية الجزائر.

وأوضح نفس المصدر أنه "بعد الاطلاع على القضية المتابع فيها المتهم حليمي محمد عن قضية جنحة انتحال صفة حددت السلطة العمومية شروط منحها وجنحة النصب، يوجه السيد قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الرويبة نداء الى كل شخص وقع ضحية نصب أو تعامل مع المتهم حليمي محمد، بصفته شاهد أو ضحية، للتقرب من مكتبه بالغرفة الثانية لدى محكمة الرويبة من أجل تقييد شكواه".