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تربية وطنية: توسيع الاستفادة من التكفل بجميع الخدمات الاجتماعية لمنتسبي القطاع

  أدرج يـوم : الأحد, 29 تشرين2/نوفمبر 2020 17:31     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 11 مرات
تربية وطنية: توسيع الاستفادة من التكفل بجميع الخدمات الاجتماعية لمنتسبي القطاع

الجزائر - أفادت وزارة التربية الوطنية يوم الاحد بأنها وسعت الاستفادة من التكفل بجميع الطلبات المختلفة للخدمات الاجتماعية للموظفين والعمال المنتسبين للقطاع.

وأكدت الوزارة في بيان لها أنه "تقرر توسيع الاستفادة من التكفل بجميع الطلبات المختلفة للخدمات الاجتماعية بما يساهم في تعزيز القدرة الشرائية للموظفين والعمال المنتسبين لقطاع التربية الوطنية وفق المقتضيات القانونية المعمول بها".

وأشار ذات المصدر الى أن هذا القرار يندرج في سياق "الطلبات الملحة والمرفوعة من قبل موظفي القطاع والمتعلقة بمختلف الخدمات الاجتماعية المقدمة من طرف اللجنة الوطنية وكذا اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية جراء الظروف الاجتماعية والصحية الاستثنائية التي يعيشها موظفو وعمال قطاع التربية الوطنية بسبب تفشي جائحة كورونا (كوفيد19-) والآثار المترتبة عنه".

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تربية وطنية: توسيع الاستفادة من التكفل بجميع الخدمات الاجتماعية لمنتسبي القطاع
  أدرج يـوم : الأحد, 29 تشرين2/نوفمبر 2020 17:31     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 11 مرة   شارك

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