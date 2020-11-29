كوفيد 19 : توجيه أزيد من ألف اعذار لأصحاب المتاجر المخالفة للاجراءات الوقائية

واوضح ذات البيان ان مصالح امن ولاية الجزائر كانت قد احصت عبر مختلف اقاليم الاختصاص 6924 عملية مراقبة للمتاجر ومختلف المحلات وذلك في اطار تعزيز الرقابة لمختلف النشاطات التجارية والسهر على مدى تطبيق اصحابها لمختلف التدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا .
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وجرت عمليات المراقبة --يضيف ذات البيان-- في شقين الاول نفذته مصالح الامن المنفردة حيث بلغ عددها 1915 عملية مراقبة في حين تم تحقيق 536 عملية مراقبة في الشق الثاني من طرف مصالح الامن الوطني في شكل لجان مختلفة .