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كوفيد 19 : توجيه أزيد من ألف اعذار لأصحاب المتاجر المخالفة للاجراءات الوقائية

  أدرج يـوم : الأحد, 29 تشرين2/نوفمبر 2020 13:28     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 3 مرات
كوفيد 19 : توجيه أزيد من ألف اعذار لأصحاب المتاجر المخالفة للاجراءات الوقائية

الجزائر- وجهت مصالح أمن ولاية الجزائر 1191 اعذار لأصحاب المحلات التجارية المخالفة للقواعد والاجراءات التي يجب اتباعها لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19 "مع تنفيذ الغلق الفوري ل 209 محلات تجارية ثبت في حقها مخالفة هذه الاجراءات الوقائية ,كما أكده يوم الأحد بيان من مصالح الأمن الوطني.

واوضح ذات البيان ان مصالح امن ولاية الجزائر كانت قد احصت عبر مختلف اقاليم الاختصاص 6924 عملية مراقبة للمتاجر ومختلف المحلات وذلك في اطار تعزيز الرقابة لمختلف النشاطات التجارية والسهر على مدى تطبيق اصحابها لمختلف التدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا .

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وجرت عمليات المراقبة --يضيف ذات البيان-- في شقين الاول نفذته مصالح الامن المنفردة حيث بلغ عددها 1915 عملية مراقبة في حين تم تحقيق 536 عملية مراقبة  في الشق الثاني من طرف مصالح الامن الوطني في شكل لجان مختلفة .

آخر تعديل على الأحد, 29 تشرين2/نوفمبر 2020 17:40
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كوفيد 19 : توجيه أزيد من ألف اعذار لأصحاب المتاجر المخالفة للاجراءات الوقائية
  أدرج يـوم : الأحد, 29 تشرين2/نوفمبر 2020 13:28     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 3 مرة   شارك

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