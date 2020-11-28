تقلبات الطقس: الأمن الوطني يتجند لتسهيل حركة المرور

الجزائر- جندت المديرية العامة للأمن الوطني مصالحها لتحقيق الانسيابية المرورية, لاسيما في الولايات الوسطى والشرقية التي تشهد تساقط كميات معتبرة من الأمطار.

وأوضحت المديرية في بيان لها اليوم السبت أن هذه العمليات شملت "كافة النقاط التي من شأنها تعطيل وعرقلة حركة المرور, بالإضافة الى منع التوقف العشوائي للمركبات والسهر على مدى السير الحسن لهذه العمليات على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح المختصة".

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أطلقت حملة توعوية على صفحاتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي تحذر من خلالها من مخاطر السياقة أثناء حدوث التقلبات الجوية التي تشهدها بعض مناطق الوطن, داعية كافة مستعملي الطريق من سائقي حافلات نقل المسافرين والشاحنات والمركبات الخفيفة والدراجات النارية الى أخذ الحيطة والحذر بداية من تساقط الزخات الأولى من المطر لما تسببه من مخاطر على الطريق.

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وركزت في إرشاداتها المندرجة ضمن هذه الحملة التوعوية على أهمية إجراء المراقبة التقنية الدورية أو الاستثنائية للمركبات وتفقد حالة اللواحق كأطر العجلات والأضواء, بالإضافة إلى التأكد من منظومة الفرملة ولواحق الرؤية.

وتدعو المديرية العامة للأمن الوطني المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر أثناء السياقة عند تساقط الأمطار, مذكرة المواطنين بخط النجدة 17 والخط الأخضر 48-15 وتطبيق "ألو الشرطة" الموضوعة تحت تصرفهم لاستقبال كافة النداءات والإصغاء الى انشغالاتهم.