Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

المنظمة الجزائرية للتراث و السياحة تشرع في حملة وطنية لغرس 100 ألف شجيرة

  أدرج يـوم : السبت, 28 تشرين2/نوفمبر 2020 12:37     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 32 مرات
المنظمة الجزائرية للتراث و السياحة تشرع في حملة وطنية لغرس 100 ألف شجيرة

أم البواقي - أطلقت المنظمة الجزائرية للتراث و السياحة و الصناعات التقليدية يوم السبت من ولاية أم البواقي حملة وطنية تستهدف غرس ما مجموعه 100 ألف شجيرة عبر عدة ولايات بالوطن، حسب ما علم من رئيسها، طارق صالحي.

و أوضح ذات المصدر ل/وأج أن هذه الحملة التي انطلقت من ولاية أم البواقي من خلال غرس 200 شجيرة بجامعة العربي بن مهيدي بالتنسيق مع مصالح الغابات و التي اختير لها شعار "الشجرة، تراث أمتنا و سياحة وطننا" ستتواصل إلى غاية 31 مارس من السنة المقبلة.

و تهدف هذه المنظمة من خلال برنامج تم إعداده لهذا الغرض إلى غرس 100 ألف شجيرة عبر 16 ولاية توجد بها مكاتب المنظمة و التي سيشارك فيها أعضاء مكاتب المنظمة و فعاليات المجتمع المدني ومصالح الغابات، وفق ما ذكره ذات المصدر.

و أضاف السيد صالحي أن الهدف من إطلاق هذه الحملة الوطنية للغرس التي ستشمل المناطق الحضرية و الغابية هو "إعطاء أهمية للشجرة التي تعد عنصرا أساسيا في تزيين الفضاءات السياحية و أماكن الترفيه و التنزه و هو ما من شأنه أن يساهم في ترقية السياحة الداخلية".

و أفاد ذات المتحدث ن حملة التشجير التي تنظمها هذه المنظمة تأتي أيضا للرد على عمليات تخريب الثروة الغابية و الحرائق التي طالت الغابات عبر مختلف ولايات الوطن في الأيام الماضية.

و لأجل إنجاح هذه الحملة الوطنية ستنظم جائزة وطنية للتشجير و التي ستكون من نصيب المكتب الولائي المنتمي للمنظمة الذي يغرس أكبر عدد من الأشجار في إطار هذه المبادرة، حسب ما أشار إليه رئيس المنظمة الجزائرية للتراث و السياحة و الصناعات التقليدية.

آخر تعديل على السبت, 28 تشرين2/نوفمبر 2020 13:18
كلـمات مفتـاحيــة :
المنظمة الجزائرية للتراث و السياحة تشرع في حملة وطنية لغرس 100 ألف شجيرة
  أدرج يـوم : السبت, 28 تشرين2/نوفمبر 2020 12:37     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 32 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.30

الاتحادية الجزائرية للسباحة: ترقية مدربين إلى صف ناخب وطني

20.11.30

الدورة التأهيلية لأمم افريقيا 2021 : المنتخب الجزائري يستهل المنافسة بمواجهة نظيره التونسي

20.11.30

لائحة البرلمان الأوروبي : استقلالية القرار السياسي للجزائر "تزعج" أطرافا أجنبية

20.11.30

تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة السلة (رواندا 2021) : المنتخب المغربي ينهزم أمام مصر ويغادر…

20.11.30

البليدة : انطلاق البطولة الوطنية العسكرية للمصارعة المشتركة

20.11.30

إسبانيا: مجلس بلدية ريقاس يصادق على قرار الاعتراف السياسي بالجمهورية الصحراوية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.11.29

مجلس الأمن يعتمد رسميا رسالة الرئيس غالي حول التطورات في الصحراء الغربية

20.11.23

وكالة عدل : اطلاق أشغال انجاز 140.000 وحدة سكنية نهاية نوفمبر

20.11.23

مسؤول عسكري صحراوي: النظام المغربي يتكتم على خسائره في الحرب

20.11.25

الجيش الصحراوي يقصف مواقع قوات الاحتلال المغربي لليوم الثاني عشر على التوالي

20.11.26

لقاح فيروس كورونا : الجزائر في مسعى جد حذر

20.11.26

سكنات عدل : فتح 15 موقعا عبر 4 ولايات أمام المكتتبين لاختيار مواقع سكناتهم في 30 نوفمبر