المنظمة الجزائرية للتراث و السياحة تشرع في حملة وطنية لغرس 100 ألف شجيرة

أم البواقي - أطلقت المنظمة الجزائرية للتراث و السياحة و الصناعات التقليدية يوم السبت من ولاية أم البواقي حملة وطنية تستهدف غرس ما مجموعه 100 ألف شجيرة عبر عدة ولايات بالوطن، حسب ما علم من رئيسها، طارق صالحي.

و أوضح ذات المصدر ل/وأج أن هذه الحملة التي انطلقت من ولاية أم البواقي من خلال غرس 200 شجيرة بجامعة العربي بن مهيدي بالتنسيق مع مصالح الغابات و التي اختير لها شعار "الشجرة، تراث أمتنا و سياحة وطننا" ستتواصل إلى غاية 31 مارس من السنة المقبلة.

و تهدف هذه المنظمة من خلال برنامج تم إعداده لهذا الغرض إلى غرس 100 ألف شجيرة عبر 16 ولاية توجد بها مكاتب المنظمة و التي سيشارك فيها أعضاء مكاتب المنظمة و فعاليات المجتمع المدني ومصالح الغابات، وفق ما ذكره ذات المصدر.

و أضاف السيد صالحي أن الهدف من إطلاق هذه الحملة الوطنية للغرس التي ستشمل المناطق الحضرية و الغابية هو "إعطاء أهمية للشجرة التي تعد عنصرا أساسيا في تزيين الفضاءات السياحية و أماكن الترفيه و التنزه و هو ما من شأنه أن يساهم في ترقية السياحة الداخلية".

و أفاد ذات المتحدث ن حملة التشجير التي تنظمها هذه المنظمة تأتي أيضا للرد على عمليات تخريب الثروة الغابية و الحرائق التي طالت الغابات عبر مختلف ولايات الوطن في الأيام الماضية.

و لأجل إنجاح هذه الحملة الوطنية ستنظم جائزة وطنية للتشجير و التي ستكون من نصيب المكتب الولائي المنتمي للمنظمة الذي يغرس أكبر عدد من الأشجار في إطار هذه المبادرة، حسب ما أشار إليه رئيس المنظمة الجزائرية للتراث و السياحة و الصناعات التقليدية.