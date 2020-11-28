سكيكدة: العثور على أربعة أشخاص متوفين داخل سيارة بواد طنجي ببلدية عين الزويت

و في تصريح لوأج أوضح ذات المصدر بأن الضحايا هم رجلان يبلغان من العمر 30 سنة (صاحب السيارة) و 40 سنة و امرأتان تبلغان من العمر 23 و 50 سنة و ينحدرون جميعهم من ولاية قسنطينة، مضيفا بأنه تم نقل جثثهم إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سكيكدة.
و أفاد ذات المصدر بأن أسباب الوفاة تبقى مجهولة لحد الساعة و ذلك في انتظار تقرير الطبيب الشرعي.
و أشار ذات المصدر إلى أن كلا من وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة و كذا فرق الدرك الوطني قد تنقلوا إلى عين المكان حيث تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات القضية.
و قد تطلبت العملية تدخل سيارتي إسعاف و 10 أعوان تابعيين للوحدة الرئيسية للحماية المدنية المجاهد سعودي الكنز حسب ذات المصدر.
للإشارة يعد المكان المسمى واد طنجي منطقة معزولة تقع في منطقة جبلية و تضم شاطئا غير محروس و ممنوع للسباحة.