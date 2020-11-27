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تسجيل 2124 قضية اجرام وتوقيف 2181 متورطا فيها خلال نوفمبر

  أدرج يـوم : الجمعة, 27 تشرين2/نوفمبر 2020 17:05     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرات
تسجيل 2124 قضية اجرام وتوقيف 2181 متورطا فيها خلال نوفمبر

الجزائر- سجلت مصالح الأمن الوطني المختصة في مكافحة كافة أشكال الجريمة  خلال شهر نوفمبر الجاري 2124, قضية تم خلالها توقيف 2181 متورطا في عدة عمليات اجرامية من بينها الاعتداءات الجسدية بواسطة السلاح الأبيض وحمل الأسلحة البيضاء المحظورة, كما أورده يوم الجمعة بيان من مصالح الأمن الوطني .

واوضح ذات البيان أنه في" اطار جهود مصالح الشرطة لمحاربة الجريمة الحضرية بكل أشكالها, سجلت مصالح الأمن الوطني خلال شهر نوفمبر المنصرم, 2124 قضية تتعلق بالاعتداءات الجسدية بواسطة السلاح الأبيض وحمل الأسلحة البيضاء المحظورة, وذلك على اثر تدخل قوات الشرطة ومختلف وحداتها العملياتية بقطاع اختصاصاها عبر كامل التراب الوطني, حيث تم توقيف 2181 متورطا فيها".

وّأضاف ذات المصدر انه من بين 2124 قضية اجرام 1324 منها تعلقت بجرائم حمل السلاح الابيض المحظر و 809 قضية اعتداء بالسلاج الابيض" حيث تم في هذا الصدد تسجيل , تراجع بـ 173 قضية اعتداء بالسلاح المحظور وانخفاض بـ539  قضية اعتداء بالسلاح الأبيض, مقارنة مع شهر اكتوبر.

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للإشارة, "فان 1949 من القضايا التي سجلت خلال أكتوبر, تم ارتكابها بشكل انفرادي, في حين 175 قضية منها, ارتكبت في شكل مجموعات إجرامية حيث عرفت ايضا هذه القضايا الاجرامية عبر كافة التراب الوطني تراجعا نسبيا في عدد الجرائم المرتكبة مقارنة بشهر سبتمبر الفارط, بتسجيل انخفاض بـ707 في عدد القضايا و976 في عدد الأشخاص المتورطين".

و تذكر المديرية العامة للأمن الوطني في هذا الاطار بروابطها الاتصالية, كالخط الأخضر 1548 وخط النجدة 17, الموقع الإلكتروني وصفحتيها الرسميتين على الفايسبوك والتويتر للإصغاء والاستجابة لانشغالات وطلبات المواطنين, في كل وقت وعلى مدار الـ24 ساعة, كما اكده بيان ذات المصالح.

آخر تعديل على الجمعة, 27 تشرين2/نوفمبر 2020 17:15
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تسجيل 2124 قضية اجرام وتوقيف 2181 متورطا فيها خلال نوفمبر
  أدرج يـوم : الجمعة, 27 تشرين2/نوفمبر 2020 17:05     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرة   شارك

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