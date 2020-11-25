مكافحة الجريمة : توقيف 11 مشتبه فيه وحجز كميات من المؤثرات العقلية

الجزائر - تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر في قضايا متفرقة من توقيف 11 شخصا مشتبه فيهم تورطوا في جرائم تتعلق بالسرقة الشتم والنصب والاحتيال في وثائق رسمية و كذا الترويج للمؤثرات العقلية ,حسبما أفاد به يوم الأربعاء بيان لذات الهيئة الأمنية.

وأوضح البيان أن القضية الأولى التي عالجتها مصالح ولاية الجزائر تتمثل في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جنح خيانة الأمانة والنصب والتزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية إدارية ومصرفية, حيث تم توقيف شخصين فيما بقي المشتبه فيه الثالث في حالة فرار.

وقد انطلقت وقائع القضية بعد أن طلب مسير وكالة كراء سيارات من عناصر الشرطة, بتوقيف سيارة بأحد الشوارع بالأبيار تعد ملكا له, بعد توقيفها وتحويل صاحبها إلى مقر الأمن للتحقيق تبين أن صاحب السيارة قد اشتراها بصفة قانونية, ما دفع عناصر الشرطة القيام بتحريات واسعة بينت أن أخ الضحية قد قام بكراء السيارة الى زبون مقابل مبلغ مالي ولفترة معينة, هذا الأخير قام ببيعها عبر أحد المواقع الإلكترونية, منتحلا صفة الغير في ذلك وهو ما بينته مختلف المعطيات العلمية والتقنية.

كما تبين أن القضية تورط فيها شخصان آخران أحدهما يتواجد بأحد مؤسسات إعادة التربية والتأهيل والثاني في حالة فرار لا تزال الأبحاث جارية لتوقيفه.

وتتعلق القضية الثانية التي عالجتها مصالح الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية لحسين داي بوضع حد لنشاط غير شرعي لشخص مشتبه فيه كان يحوز مؤثرات عقلية لغرض الترويج وكذا تخزين وبيع المشروبات الكحولية دون رخصة, مع التعدي على الأصول بالسب والشتم متبوع بالتهديد.

وبعد عملية ترصد تم توقيفه وضبط داخل صندوق سيارته كمية معتبرة من المشروبات الكحولية, وتنفيذا لإذن بالتفتيش لمنزل المشتبه فيه, تم ضبط 03 قارورات من النبيذ, و 206 كبسولة من المؤثرات العقلية, وقارورة من السائل المخدر.

واستنادا لذات المصدر فقد تمكنت مصالح أمن المقاطعة الإدارية للشراقة في قضية ثالثة معالجة قضيتين متصلتين بتكوين جمعية أشرار مختصة في بيع وترويج المؤثرات العقلية, أفضت إلى توقيف أربعة 04 مشتبه فيهم وحجز 200 قرص مؤثر عقلي ومبلغ مالي يقدر بـ51.3200 دينار من عائدات الترويج للمؤثرات العقلية.

وتخص القضية الأولى, تلقي فرقة الشرطة القضائية معلومات تفيد بقيام 03 أشخاص ببيع المؤثرات العقلية على مستوى حي عمارة بالشراقة, مستغلين موقف السيارات , ليتم مداهمة المشتبه فيهم وتوقيفهم, مع حجز 15 صفيحة من المؤثرات العقلية تحوي 150 قرصا, إضافة إلى مبلغ مالي يقدر ب 513200 دج من عائدات الترويج.

وتخص القضية الثانية تلقي فرقة الشرطة القضائية للشراقة معلومة مفادها ضلوع شخص في قضية ترويج المؤثرات العقلية قرب مركز التكوين المهني والتمهين بالشراقة, حيث كان يخفيها داخل كيس القمامة قرب مكان جلوسه وانتظار زبائنه, التحريات أثمرت عن رصد المشتبه فيه الذي بمجرد تقرب عناصر الشرطة لاذ بالفرار, غير أنه تم العثور على 49 قرص مؤثر عقلي.

بدورها فككت مصالح أمن ولاية الجزائر, جمعية أشرار مختصة في البيع والمتاجرة في المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية, أين تم توقيف 04 أشخاص مشتبه فيهم.

وقائع القضية الرابعة تتعلق بقيام 03 أشخاص بالترويج للمؤثرات العقلية بمدينة الشراقة, حيث باشرت عناصر فرقة الشرطة القضائية تحرياتها التي أثمرت توقيف المشتبه فيهم داخل مركبة, ليتم ضبط مبلغ قدره 300300دج, و482000 دج, و كذا 1000 دج, كما تم حجز كيس يحتوي على 15 صفيحة تحوي 150 قرصا مؤثرا عقليا.

ومع تنفيذ إذن بالتفتيش, تم ضبط وحجز بمنزل أحد المشتبه فيهم 91 قرصا من المؤثرات العقلية ووصفات طبية, في حين تم توقيف المشتبه فيه الرابع و بحوزته مبلغ مالي مقدر ب 8900 دج وهاتفين نقالين.

بعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا, أين أودعوا الحبس المؤقت.