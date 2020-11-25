حوادث المرور : وفاة 10 أشخاص و إصابة 326 آخرين بجروح خلال أسبوع

الجزائر - لقي 10 أشخاص حتفهم وأصيب 326 آخرون بجروح في 294 حادث مرور تم تسجليه على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 23 نوفمبر 2020 , حسب حصيلة أوردتها يوم الأربعاء مصالح الأمن الوطني.

وأوضح نفس المصدر انه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي, عرفت حصيلة حوادث المرور ارتفاعا قدر بـ (+05) حادث، وانخفاضا في عدد الجرحى قدر بـ (-25) حالة وكذا في عدد الوفيات بـ (-06) حالات.

وأشارت المعطيات ذات الصلة الى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الاولى الى العنصر البشري بنسبة تفوق 96 بالمائة نتيجة عدم احترام قانون المرور.

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وفي هذا الاطار, جددت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها الى مستعملي الطريق العام من أجل توخي الحيطة والحذر اثناء السياقة حفاظا على سلامة الجميع فيما وضعت تحت تصرف المواطنين الرقم الاخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات طلية 24 سا/24.