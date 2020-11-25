Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

حوادث المرور : 3 وفيات و 128 جريح خلال 24 ساعة الأخيرة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 تشرين2/نوفمبر 2020 14:08     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 24 مرات

الجزائر - خلفت حوادث المرور المسجلة خلال ال 24 ساعة الأخيرة عبر عدة ولايات وفاة 03 أشخاص و إصابة 128 آخرين بجروح مختلفة و متفاوتة الخطورة, حسبما أفاد به يوم الأربعاء بيان لمصالح الحماية المدنية.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية في نفس الفترة لأجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 05 أشخاص مختنقين على إثر استنشاقهم لغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة داخل مسكنهم الكائن بدوار البغدادي بلدية و دائرة الماء الأبيض بولاية تبسة حيث تم التكفل بالضحايا بعين المكان قبل تحويلهم الى المستشفى المحلي, يضيف البيان.

وفي ذات السياق, سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية سوق أهراس نقل امرأة متوفية تبلغ من العمر 49 سنة الى المستشفى المحلى نتيجة استنشاقها لغاز اكسيد الكربون المنبعث من قارورة غاز البوتان داخل مسكنها الكائن بمشة أولاد بولكحل بلدية عين سلطان دائرة سدراتة.

و تدخلت من جهتها عناصر الحماية المدنية لإخماد 03 حرائق حضرية ومختلفة في كل من ولاية الشلف وتبسة و تمنراست, حيث أدت هذه الحرائق الى اصابة شخصين (02) بصعبة في التنفس على اثر حريق شب بشقة بحي 104 مسكن بلدية و دائرة الماء الأبيض ولاية تبسة, وتم تقديم الإسعافات الضرورية للضحايا في عين المكان و تحويلهم الى المؤسسة الاستشفائية المحلية.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 168 عملية تحسيسية عبر 22 ولاية (93 بلدية) لفائدة المواطنين عبر كافة الولايات تحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي, بالإضافة إلى القيام بـ 208 عملية تعقيم عبر 24 ولاية (84 بلدية) من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع أين خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين 706 عون حماية مدنية بمختلف الرتب, 81 سيارة إسعاف و 101 شاحنة.

آخر تعديل على الأربعاء, 25 تشرين2/نوفمبر 2020 14:24
كلـمات مفتـاحيــة :
حوادث المرور : 3 وفيات و 128 جريح خلال 24 ساعة الأخيرة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 تشرين2/نوفمبر 2020 14:08     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 24 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.27

تجذيف/بطولة إفريقيا داخل القاعة : الجزائر تشارك في المنافسة ب 11 رياضيا

20.11.27

السلطات الولائية تقف على انشغالات سكان المناطق النائية بتين زواتين الحدودية

20.11.27

كيك بوكسينغ/ بطولة العالم (60 كلغ): فيورنتي- محمودي، في 12 ديسمبر على الساعة 15سا

20.11.27

ترتيب الاتحاد الدولي: المنتخب الوطني يتراجع بمركز واحد ليحتل المرتبة ال31

20.11.27

رابطة حماية السجناء الصحراويين تدين الأحكام الجائرة في حق مجموعة أكديم إزيك

20.11.27

 امين العقال بالاهقار يعزي عائلة المجاهد المتوفي السعيد بوحجة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.11.23

وكالة عدل : اطلاق أشغال انجاز 140.000 وحدة سكنية نهاية نوفمبر

20.11.23

مسؤول عسكري صحراوي: النظام المغربي يتكتم على خسائره في الحرب

20.11.25

الجيش الصحراوي يقصف مواقع قوات الاحتلال المغربي لليوم الثاني عشر على التوالي

20.11.24

السفير الروسي : هناك تطابق في المواقف بين روسيا والجزائر حول ملف الصحراء الغربية

20.11.23

جيجل : تصدير نحو 2 مليون طن من الكلينكر من ميناء جن جن منذ بداية السنة

20.11.26

وزارة الخارجية تنفي حظر الجزائريين من الحصول على تأشيرة الدخول إلى الامارات