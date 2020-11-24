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حوادث المرور: وفاة شخصين واصابة 163 آخرين خلال ال 24 ساعة الأخيرة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 تشرين2/نوفمبر 2020 12:55     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 15 مرات

الجزائر - أدت حوادث المرور المسجلة خلال ال 24 ساعة الأخيرة عبر عدة ولايات من الوطن الى وفاة شخصين و إصابة 163 آخرين  بجروح متفاوتة الخطورة، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لمصالح الحماية المدنية.

كما قامت مصالح الحماية المدنية خلال ذات الفترة بالتدخل من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 17 شخص مختنقين على إثر استنشاقهم لغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة و مسخنات الحمام في كل من ولايات باتنة، النعامة، قسنطينة، تبسة، سعيدة وبرج بوعريريج.

على صعيد آخر، تمكنت ذات المصالح من إخماد حرائق أدت الى اصابة شخصين(2) بحروق من الدرجة الثالثة إثر حريق شب بمسكن بحي الكيفان ببلدية تلمسان وإصابة شخص آخر بصعوبة في التنفس جراء الدخان إثر حريق شب بالطابق الثاني لعمارة بحي العقيد عميروش ببلدية أولاد بسام  بولاية تيسمسيلت.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني ب  141 عملية تحسيسية عبر 14 ولاية (61 بلدية) لفائدة المواطنين تحثهم وتذكرهم  من خلالها بضرورة "احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي".

كما قامت ذات المصالح ب 160 عملية تعقيم عبر 18 ولاية (55 بلدية)، من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع، حيث خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين 434 عون حماية مدنية بمختلف الرتب  81 سيارة إسعاف و 55 شاحنة.

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حوادث المرور: وفاة شخصين واصابة 163 آخرين خلال ال 24 ساعة الأخيرة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 تشرين2/نوفمبر 2020 12:55     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 15 مرة   شارك

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