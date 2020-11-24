كوفيد- 19: وضع أزيد من 4 ألاف مركبة بالمحشر بسبب مخالفة قواعد الحجر الصحي

الجزائر - ضعت مصالح الشرطة، خلال الأسبوع المنصرم 4293 مركبة بالمحشر، بسبب عدم احترام التوقيت الخاص بالحجر المنزلي، حسب ما أورده اليوم الثلاثاء بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وحسب ذات المصدر فقد "قامت مصالح الشرطة خلال الأسبوع الأخير ، اثر عمليات مراقبة صارمة على امتداد الولايات ال 32 المعنية بالحجر الجزئي المنزلي، بوضع 4293 مركبة بالمحشر، من بينها 827 دراجة نارية ، لعدم احترام التوقيت الخاص بالحجر المنزلي".

وتأتي هذه العملية --يضيف البيان--" في إطار الحفاظ على الصحة العامة، وتطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية المقررة من طرف السلطات العمومية الخاصة بالوقاية من وباء كورونا ومكافحته".

وبالمناسبة، ناشدت المديرية العامة للأمن الوطني، المواطنين مواصلة جهود التعاون للحفاظ على الصحة العامة واحترام التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ومكافحته.