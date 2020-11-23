Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الدرك الوطني يسجل 6 وفيات و20 جريحا في 16 حادث مرور في ظرف يوم واحد

  أدرج يـوم : الإثنين, 23 تشرين2/نوفمبر 2020 17:00     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 2 مرات
الدرك الوطني يسجل 6 وفيات و20 جريحا في 16 حادث مرور في ظرف يوم واحد

الجزائر- سجلت وحدات الدرك الوطني,  يوم الأحد, 6 وفيات و20 جريحا في 16 حادث مرور عبر 13 ولاية عبر التراب, حسب ما أفاد به الاثنين بيان لقيادة الدرك الوطني.

وحسب ذات المصدر, فان حوادث المرور هذه وقعت في ولايات بومرداس, تيارت, أدرار, سيدي بلعباس, غليزان, تيسمسيلت, معسكر, بسكرة, الوادي, غرداية, باتنة, سطيف وميلة.

ومن جهة أخرى, وخلال يومي 21 و22 نوفمبر 2020, تمكنت وحدات الدرك الوطني في عدة عمليات متفرقة عبر الوطن من حجز 04 قناطير من مادة الشمة المقلدة و1.748 كيس لتعليب نفس المادة,57.000 ورقة اللف (ماصة), 34.900 قناع طبي واقي, 296 قارورة معقم طبي من مختلف الأنواع, 3.576 قارورة مشروبات كحولية, 22 ماكينة عصر القهوة, 16 جهاز استقبال رقمي, 1.500 بطاقة تعبئة لمختلف متعاملي الهاتف المحمول, 100 هاتف نقال وعشرة (10) وسائل نقل. 

اقرأ أيضا : حوادث مرور : وفاة أزيد من 2.400 شخص خلال العشرة أشهر الأولى من 2020 

وحسب نفس المصدر, فقد أسفرت هذه العمليات عن توقيف إحدى عشر (11) شخصاً عبر عشر (10) ولايات من الوطن, وهي المسيلة, بومرداس, تلمسان, معسكر, عين تموشنت, تندوف, باتنة, جيجل, سطيف وبرج بوعريريج.

وبخصوص المتاجرة بالمؤثرات العقلية, وبتاريخ 22 نوفمبر 2020 , تمكنت وحدات الدرك الوطني بالجزائر العاصمة وعنابة من حجز 398 قرصاً مهلوساً من مختلف الأنواع, وكذا وسيلتي (02) نقل, كما تم توقيف أربعة (04) أشخاص.

و فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية, وفي نفس التاريخ, تمكن أفراد الدرك الوطني بمستغانم من توقيف ثمانية (08) مرشحين للهجرة السرية عبر البحر, بالإضافة إلى شخص (01) آخر منظم للرحلة.

آخر تعديل على الإثنين, 23 تشرين2/نوفمبر 2020 17:15
كلـمات مفتـاحيــة :
الدرك الوطني يسجل 6 وفيات و20 جريحا في 16 حادث مرور في ظرف يوم واحد
  أدرج يـوم : الإثنين, 23 تشرين2/نوفمبر 2020 17:00     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 2 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.23

الصحراء الغربية : الرابطة الدولية للحقوقيين تطالب بتنظيم استفتاء تقرير المصير

20.11.23

وزيرة التضامن تعاين بمدرسة المعوقين سمعيا بالرويبة مدى تطبيق البرتوكول الصحي

20.11.23

الرئيس الموريتاني يستقبل ولد السالك, مبعوثا من الرئيس الصحراوي

20.11.23

الهزة الأرضية بسكيكدة : خلايا جوارية للتكفل بالمواطنين المتضررين

20.11.23

مسؤول صحراوي يحذر من خطر آلاف الألغام المغربية المزروعة بمحاذاة الجدار الجديد

20.11.23

صيرفة اسلامية : وضع تصور مشترك للعمل الاتصالي بين البنوك والهيئة الشرعية للإفتاء

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.11.16

شرطة برج بوعريريج توقف شخصا يشتبه فيه بإضرام النار بغابة بومرقد

20.11.17

قسنطينة: انطلاق أول موسم فلاحي لزراعة السلجم الزيتي "الكولزا" بالجزائر

20.11.19

هجومات مكثفة للجيش الصحراوي على معاقل القوات المغربية على طول الجدار الفاصل

20.11.16

غرداية: استرجاع أكثر من 255 هكتارا من العقارات غير المستغلة

20.11.16

مستغانم : الإطاحة بشبكة دولية لتهريب المخدرات

20.11.17

عنابة: حجز 24 قطعة نقدية قديمة