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حوادث المرور : وفاة 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة

  أدرج يـوم : الأحد, 22 تشرين2/نوفمبر 2020 15:51     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 10 مرات

الجزائر- لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 20 آخرون بجروح متفاوتة إثر وقوع 13 حادث مرور في 12 ولاية عبر الوطن خلال ال48 ساعة الأخيرة, حسب حصيلة كشفت عنها يوم الأحد مصالح الدرك الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الحوادث المتفرقة وقعت بكل من الجلفة, البويرة, المدية, تلمسان, وهران, أدرار, باتنة,سيدي بلعباس, برج بوعريريج, بجاية, سطيف وتبسة.

وفيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية, تمكن أفراد الدرك الوطني بمستغانم, خلال نفس الفترة, من توقيف 12 مرشحا للهجرة السرية عبر البحر وشخص آخر منظم للرحلة مع حجز قارب مجهز بمحرك و240 لترا من الوقود وشاحنة, بالإضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الصعبة قدره 865 يورو ومبلغ آخر بالعملة الوطنية قدره 33.400 دج.

وأضاف البيان أن وحدات الدرك الوطني تمكنت, في عدة عمليات متفرقة عبر الوطن, من حجز 69 قنطارا و63 كلغ من مادة الشمة المقلدة و10.560 كيس لتعليب نفس المادة, آلة توضيب مادة الشمة وميزان إلكتروني, 2.278 قارورة من المشروبات الكحولية, 14 قنطارا من نفايات النحاس, 4 قناطير من التمر, جهاز الكشف عن المعادن وخمسة وسائل نقل.

كما أسفرت هذه العمليات عن توقيف تسعة أشخاص عبر ثماني ولايات من الوطن وهي: تيبازة, المسيلة, سيدي بلعباس, تيارت, تبسة, مستغانم, برج بوعريريج وسطيف.

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حوادث المرور : وفاة 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة
  أدرج يـوم : الأحد, 22 تشرين2/نوفمبر 2020 15:51     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 10 مرة   شارك

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