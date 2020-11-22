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بريد الجزائر بتيسمسيلت: استغلال القاعات متعددة الرياضات لدفع معاشات المتقاعدين

  أدرج يـوم : الأحد, 22 تشرين2/نوفمبر 2020 11:44     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 11 مرات
بريد الجزائر بتيسمسيلت: استغلال القاعات متعددة الرياضات لدفع معاشات المتقاعدين

تيسمسيلت - شرعت وحدة مؤسسة بريد الجزائر لولاية تيسمسيلت يوم الأحد في استغلال القاعات متعددة الرياضات بالمنطقة لدفع المعاشات لفئة المتقاعدين وذلك ضمن برتوكول الوقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا، حسبما أفاد به مدير ذات الهيئة، صافي يرو.

وأوضح المدير لوأج بأن هذه العملية تتم بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وتسمح باستغلال القاعات متعددة الخدمات الموجودة بكامل دوائر الولاية الثماني لتمكين فئة المتقاعدين من سحب معاشاتهم في أفضل الظروف لا سيما لضمان شروط التباعد الجسدي والحؤول دون انتشار العدوى حيث تدوم العملية خمسة أيام.

ويتيح استغلال هذه القاعات ضمان تنفيذ البروتوكول الصحي الخاص بعملية تسديد معاشات المتقاعدين وبالتالي تفادي الازدحام داخل مكاتب البريد.

ويرافق موظفي الوحدة الولائية لمؤسسة بريد الجزائر في عملية تأطير فئة المتقاعدين داخل هذه المرافق الرياضية عدد من الهيئات العمومية والجمعيات منها مديرية أمن الولاية والمحافظة الولائية للكشافة الإسلامية الجزائرية.

وبغية ضمان تنظيم محكم لهذه العملية وكذا التمكين من التطبيق الجيد للبروتوكول الوقائي الصحي، بادرت ذات الوحدة بتحديد جدول زمني خاص بسحب معاشات فئة المتقاعدين بالولاية وذلك في الفترة الممتدة من 22 إلى 26 نوفمبر الجاري.

ومن جهة أخرى تم خلال الأيام القليلة الماضية تعقيم وتطهير 46 مكتب بريدي بالولاية وذلك بمبادرة من مديريتي البيئة والحماية المدنية والمؤسسة العمومية لتسيير مراكز الردم التقني للنفايات الصلبة الحضرية فضلا عن مختلف التدابير الوقائية الأخرى المعتمدة من قبل مؤسسة بريد الجزائر المتمثلة في توفير مواد التعقيم والأقنعة الواقية.

آخر تعديل على الأحد, 22 تشرين2/نوفمبر 2020 12:52
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بريد الجزائر بتيسمسيلت: استغلال القاعات متعددة الرياضات لدفع معاشات المتقاعدين
  أدرج يـوم : الأحد, 22 تشرين2/نوفمبر 2020 11:44     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 11 مرة   شارك

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