Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أزيد من 17 ألف عملية تعقيم في إطار مكافحة وباء كورونا

  أدرج يـوم : السبت, 21 تشرين2/نوفمبر 2020 18:25     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 10 مرات
أزيد من 17 ألف عملية تعقيم في إطار مكافحة وباء كورونا

الجزائر - أعلن الديوان الوطني للتطهير اليوم السبت في بيان له عن القيام بما يزيد عن 17.000 عملية تعقيم منذ بداية وباء كورونا (كوفيد-19).

وأوضح الديوان أن "عمليات التعقيم قد تمت بالتعاون مع السلطات المحلية ومديريات البيئة والغابات والحماية المدنية والجمعيات المحلية".

وأضاف البيان أن "الديوان يؤدي دورا هاما من خلال عمليات التعقيم التي يقوم بها في الفضاءات العمومية والشوارع والأحياء السكنية ومقرات المؤسسات والمدارس والمستشفيات. إذ تم، في هذا الصدد، القيام بما يزيد عن 17 ألف عملية تعقيم منذ بداية الوباء".  

وسخر الديوان في اطار هذه العمليات فرقا من الأعوان وكل الوسائل المادية الضرورية، بما فيها الصهاريج والمضخات المائية ومواد التنظيف والتعقيم، حسبما أكده ذات المصدر، مضيفا أن هذه العمليات قد استهدفت أيضا عديد مناطق الظل.

إقرأ أيضا: كورونا : 921 عملية توعية و1500 عملية تعقيم لمؤسسات عمومية وخاصة خلال أكتوبر الماضي 

وعلاوة على هذه الحملات، نصب الديوان لجنة لمتابعة تطور حالات كورونا داخل المؤسسة، طبقا لتعليمات وزارة الموارد المائية.     

وتقوم هذه اللجنة بمتابعة تطور حالات الاصابة بالوباء وتقدم توجيهات عملية لتجنب تزايد الوباء داخل المؤسسة، طبقا للبروتوكول الصحي الخاص بمكافحة المرض.

هذا وعمد الديوان الوطني للتطهير، منذ ظهور مؤشرات الموجة الثانية، إلى اعادة اطلاق عمليات التعقيم والتنظيف عبر كل مناطقه ووحداته، باستغلال كل الموارد البشرية والمادية، حسبما أوضحه بيان الديوان الذي يدير شبكة تطهير في مساحة قدرها 57 ألف كيلومتر عبر 1.151 بلدية، موزعة على 44 ولاية. ويتوفر الديوان على 155 محطة تطهير و510 محطة رفع.

كلـمات مفتـاحيــة :
أزيد من 17 ألف عملية تعقيم في إطار مكافحة وباء كورونا
  أدرج يـوم : السبت, 21 تشرين2/نوفمبر 2020 18:25     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.21

الصحراء الغربية: استفتاء تقرير المصير هو الكفيل بضمان حق الشعب الصحراوي وإنهاء معاناته…

20.11.21

منتحل صفة النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة وشركائه رهن الحبس المؤقت

20.11.21

هبة شعبية كبرى لإنجاح الحملة الوطنية للتشجير بولايات وسط البلاد

20.11.21

أزيد من 17 ألف عملية تعقيم في إطار مكافحة وباء كورونا

20.11.21

جامعة العلوم والتكنولوجيا لوهران: إطلاق ''ماستير'' جديد في تخصصي الطاقات المتجددة وعلم…

20.11.21

الكركرات: الجمعية المكسيكية أماراس تدين انتهاك وقف إطلاق النار من طرف المغرب

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.11.17

قسنطينة: انطلاق أول موسم فلاحي لزراعة السلجم الزيتي "الكولزا" بالجزائر

20.11.16

شرطة برج بوعريريج توقف شخصا يشتبه فيه بإضرام النار بغابة بومرقد

20.11.16

غرداية: استرجاع أكثر من 255 هكتارا من العقارات غير المستغلة

20.11.19

هجومات مكثفة للجيش الصحراوي على معاقل القوات المغربية على طول الجدار الفاصل

20.11.17

عنابة: حجز 24 قطعة نقدية قديمة

20.11.16

مستغانم : الإطاحة بشبكة دولية لتهريب المخدرات