عين تموشنت:توقيف 4 أشخاص مشتبه بضلوعهم في إضرام النار بغابة ساسل

عين تموشنت- تمكنت مصالح الدرك الوطني بعين تموشنت مساء يوم الخميس من توقيف 4 أشخاص يتراوح سنهم ما بين 27سنة و 58 سنة يشتبه بضلوعهم في جريمة إضرام النار بغابة ساسل الواقعة بإقليم بلدية المساعيد حسبما علم لدى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعين تموشنت.

و أكدت مصالح الدرك الوطني أن الحريق الذي شب مساء الخميس بغابة ساسل الواقعة ببلدية المساعيد هو" فعل إجرامي" حيث تم توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم منحدرين من بلديات العامرية و المساعيد و عين تموشنت و ينتمون إلى نفس العائلة مثلما أبرزه ذات المصدر الأمني.

و أكدت التحقيقات الأولية التي باشرتها مصالح الدرك الوطني التابعة للمجموعة الإقليمية بعين تموشنت أن "إضرام النيران بغابة ساسل كان يهدف من خلاله مرتكبيه إلى توسيع مساحة أراضيهم الفلاحية المتواجدة بمحاذاة الغابة ".

اقرأ أيضا : حرائق غابات قوراية (تيبازة) : إيداع 17 متهما الحبس وإصدار أوامر بالقبض في حق ستة آخرين

وقد عثرت مصالح الدرك الوطني خلال عملية تفتيش لمساكن المشتبه فيهم الموقوفين على مسرعات للحريق ممثلة في صفائح بنزين مثلما أضافه ذات المصدر الأمني.

من جهتها تواصل مصالح الحماية المدنية جهودها لتطويق إنتشار هذا الحريق و إخماده مثلما أشير إليه .