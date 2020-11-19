Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

إطلاق العملية التطوعية الثانية لخياطة الكمامات لفائدة تلاميذ المؤسسات التربوية

  أدرج يـوم : الخميس, 19 تشرين2/نوفمبر 2020 18:42     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 11 مرات
إطلاق العملية التطوعية الثانية لخياطة الكمامات لفائدة تلاميذ المؤسسات التربوية فيسبووك: Ministère de la Formation et de l'Enseignement Professionnels

الجزائر - أشرفت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، هيام بن فريحة، يوم الخميس، رفقة وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، على إطلاق العملية التطوعية الثانية لخياطة الكمامات الواقية لفائدة تلاميذ المؤسسات التربوية للحد من تفشي وباء كورونا (كوفيد-19).

وقد تم إطلاق هذه العملية من المعهد الوطني المتخصص في التكوين والتعليم المهنيين ببئر خادم (الجزائر العاصمة) الذي استفاد من تجهيزات وآلات لخياطة الأقنعة قدمها مكتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بالجزائر وبعض الجمعيات والمؤسسات الوطنية.

وقد ثمنت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين هذه المبادرة التي تدخل ضمن "مساهمة أبناء القطاع في عملية خياطة الأقنعة بهدف مكافحة فيروس كورزنا"، مشيرة الى أن هذه الأقنعة سترسل الى مديريات التربية الولائية، بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية، ليتم توزيعها على المؤسسات التربوية بغية تمكين التلاميذ من مزاولة دروسهم في "أفضل الظروف الصحية".

من جانبه، دعا السيد واجعوط الأساتذة والمؤطرين التربويين والعمال وكافة أفراد الأسرة التربوية إلى ضرورة "التقيد الصارم" بالإجراءات الوقائية التي تضمنها البرتوكول الصحي داخل المؤسسات التربوية وخارجها.

وثمن الوزير بالمناسبة تجسيد هذه العملية التي ستسمح --كما قال-- بتوفير الأقنعة "حفاظا على صحة التلاميذ، خاصة في هذا الظرف العصيب الذي نعيشه جراء تفشي وباء كورونا".

آخر تعديل على الخميس, 19 تشرين2/نوفمبر 2020 18:46
كلـمات مفتـاحيــة :
إطلاق العملية التطوعية الثانية لخياطة الكمامات لفائدة تلاميذ المؤسسات التربوية
  أدرج يـوم : الخميس, 19 تشرين2/نوفمبر 2020 18:42     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 11 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.19

الاعتداء المغربي على الكركرات:لندن تدعو الى استئناف المسار الأممي

20.11.19

الصحافة الألمانية تسلط الضوء على حالة التوتر في الصحراء الغربية

20.11.19

برنامج عمل بالشراكة مع اليونيسيف للتكفل بالطفولة المبدعة في الجزائر

20.11.19

هجومات مكثفة لوحدات الجيش الصحراوي على معاقل القوات المغربية على طول الجدار الفاصل

20.11.19

مكتب جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بسطيف يقدم مساعدات طبية لمستشفى جيجل

20.11.19

فلاحة: خارطة الطريق الجديدة تهدف إلى زيادة الإنتاج الوطني وتقليل الواردات

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.11.16

غرداية: استرجاع أكثر من 255 هكتارا من العقارات غير المستغلة

20.11.16

شرطة برج بوعريريج توقف شخصا يشتبه فيه بإضرام النار بغابة بومرقد

20.11.17

قسنطينة: انطلاق أول موسم فلاحي لزراعة السلجم الزيتي "الكولزا" بالجزائر

20.11.16

مستغانم : الإطاحة بشبكة دولية لتهريب المخدرات

20.11.16

وهران : ندوة وطنية حول "الأمير عبد القادر الجزائري مسيرة جهاد وتضحية في حياة أمة"

20.11.17

عنابة: حجز 24 قطعة نقدية قديمة