حمداني: إطلاق حملة وطنية للتشجير السبت المقبل بمشاركة قوية للمواطنين 

الجزائر - افاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني يوم الخميس بالجزائر انه سيتم اطلاق حملة تشجير وطنية واسعة السبت المقبل بمشاركة قوية للمواطنين كرد على من يريدون تدمير هذا الغطاء الغابي، مؤكدا على تطبيق القانون بصرامة على المتورطين في الحرائق التي نشبت مؤخرا في عدد من الولايات.

وقال السيد حمداني لدى نزوله ضيفا على القناة الثانية للإذاعة الوطنية " يتم اطلاق في 25 أكتوبر من كل سنة حملة وطنية للتشجير و الحملة التي سيتم إطلاقها يوم السبت المقبل عملية مكملة تندرج في إطار تدعيم و تقوية برنامج التشجير ردا على من يريدون تدمير غاباتنا".

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و اضاف ان هذه الحملة ستنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، و ترمي الى إعادة تهيئة الفضاءات الغابية التي اتلفتها الحرائق .

و دعا في هذا الصدد، المواطنين بمختلف مستوياتهم المشاركة في حملة التشجير معتبرا هذه المساهمة " واجبا وطنيا " للرد على من يقومون بحرق الغابات .

كما الح على مشاركة المجتمع المدني في هذه العملية عبر التراب الوطني مؤكدا أن الغابات إرث وطني ملك للجميع يستدعي تظافر جهود الجميع لحمايته.

و كانت وزارة الفلاحة قد نظمت منذ أيام اجتماعا للجنة الوطنية للتشجير بحضور كل القطاعات الوزارية و اطارات المديرية العامة الغابات و مديرياتها الولائية و مجمع الهندسة الريفية و الحماية المدنية، حيث التزمت كل القطاعات بالمساهمة القوية في عمليات التشجير الكبرى.

و في سياق ذي صلة، عبر وزير الفلاحة عن "أسفه "على الحرائق التي مست الفضاءات الغابية مؤخرا خاصة بعد توصل التحقيقات الى ان الامر يتعلق" بعملية إجرامية" في بعض الولايات.

و اكد بهذا الشأن ان" الدولة ستقف بالمرصاد للرد على هذه الأفعال الإجرامية و ان التحقيقات للكشف عن أسباب الحرائق جرت بوتيرة سريعة ".

كما اكد ان " القانون سيطبق بكل صرامة على الذين يثبت ضلوعهم في هذه الحرائق " و التي ذهب ضحيتها شخصين فضلا عن الخسائر في الغطاء الغابي.

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يذكر انه في إطار التحقيقات التي أطلقت لمعرفة أسباب الحرائق الاخيرة، أمر قاضي التحقيق لدى محكمة شرشال (تيبازة) الثلاثاء المنصرم بإيداع 17 متهما الحبس المؤقت و إصدار أوامر بالقبض في حق ستة آخرين في حالة فرار، جميعهم متورطون في إضرام النيران بغابات قوراية بتيبازة التي أودت بحياة شخصين.

و حسب بيان سابق لوزارة الفلاحة فانه تم تسجيل 41 حريقا غابيا خلال ليلة 6 الى 7 نوفمبر الجاري ، مست ثمان (08) ولايات من الوطن و المتمثلة في كل من تلمسان و البليدة و سيدي بلعباس و وهران و الشلف و عين تموشنت و تيبازة و كذا مستغانم.

و حسب المصدر ذاته، فان حرائق الغابات اتت على مساحة إجمالية تقدر بنحو 42.338 هكتارا خلفتها 3292 بؤرة.