حوادث المرور: وفاة 16 شخصا و إصابة 351 أخرا بجروح في المناطق الحضرية خلال أسبوع

الجزائر - لقي 16 شخصا حتفهم و أصيب 351 أخرا بجروح اثر 289 حادث مرور جسماني سجلت على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 16 نوفمبر 2020، حسبما أفادت به اليوم المديرية العامة للأمن الوطني.

و قالت ذات المصالح الامنية بأنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، عرفت حصيلة حوادث المرور انخفاضا قدر ب(-70)حادث، وكذا انخفاضا في عدد الوفيات بـ(-04) حالة، بينما لم يسجل فارق في عدد الجرحى.

و أشارت معطيات ذات الصلة الى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 95 %، نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

في هذا الإطار جددت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى توخي كثير الحيطة والحذر أثناء السياقة، مع ضرورة احترام قانون المرور، السرعة المحددة، والمراقبة الدورية للمركبة، حفاظا على سلامة الجميع.

كما وضعت المديرية العامة للأمن الوطني تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات 24 سا/24سا.