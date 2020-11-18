وهران: الإطاحة بثلاث شبكات لتنظيم رحلات إبحار سرية

وهران - تمكنت مصالح الشرطة لأمن دائرة عين الترك والأمن الحضري لبوسفر (وهران) من الإطاحة بثلاث شبكات متكونة من 8 أشخاص مختصة في تنظيم رحلات إبحار سرية مقابل مبالغ مالية، حسبما علم اليوم الأربعاء من ذات السلك الأمني.

وجاءت عمليات التوقيف استغلالا لمعلومات لذات المصالح بالتنسيق مع الأمن الحضري لبوسفر مفادها قيام شبكات إجرامية بتنظيم رحلات الإبحار السري مقابل منفعة مالية انطلاقا من أحد الشواطئ بدائرة عين الترك وفق خلية الاتصال والعلاقات العامة لمديرية الأمن الولائي.

وقد تم وضع خطة محكمة ومباشرة التحريات الميدانية مما أسفر عن توقيف أفراد هذه الشبكات في عمليات متفرقة مع حجز عتاد مخصص للإبحار السري على غرار قاربين ومحركين وبوصلتين وكذا 9 هواتف نقالة و3 مركبات كانت تستخدم في نقل هذا العتاد ومبلغ مالي بقيمة 100 ألف دج، كما أشير إليه.

وتم تحرير إجراء قضائي ضد المتورطين الثمانية من ذوي السوابق العدلية سيحالون بموجبه على العدالة بتهمة تهريب المهاجرين عن طريق تدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني لشخص أو عدة أشخاص من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية أو أية منفعة أخرى، وفق المصدر ذاته.