حوادث المرور : وفاة 5 أشخاص وجرج 27 آخرين خلال ال24 ساعة الماضية

الجزائر- لقي خمسة أشخاص حتفهم و أصيب 27 آخرون في 16 حادث مرور وقعوا خلال 24 ساعة الأخيرة, حسب ما أوردته يوم الأربعاء حصيلة للدرك الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن وحدات الدرك الوطني عاينت 16 حادث مرور عبر 14 ولاية من الوطن, أسفر عن وفاة خمسة أشخاص وجرح 27 آخرين.

كما تمكنت ذات الوحدات من حجز 50 قنطاراً من بودرة الحليب و 14 قنطارا و25 كلغ من مادة الشمة المقلدة وآلة لتوضيب مادة الشمة إلى جانب 29 قنطارا من السميد و36 قنطاراً من الفرينة.

كما تم حجز 51000 خرطوشة من السجائر من مختلف الأنواع و 79950 قناع واقي طبي و5334 قارورة من المشروبات الكحولية, علاوة على حجز 122 كلغ من لحوم الدواجن الفاسدة ومجموعة من المواد الصيدلانية بالإضافة إلى 7 وسائل نقل مع توقيف 08 أشخاص عبر 10 ولايات من الوطن.

وبخصوص حجز المؤثرات العقلية, تمكنت ذات الوحدات من حجز 1426 قرصاً مهلوساً من مختلف الأنواع وكذا 3 وسائل نقل مع توقيف 5 أشخاص بكل من ولاية تيارت، بسكرة وأم البواقي.

من جانب آخر, تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمنيعة من توقيف مواطن رفقة 4 رعايا ليبيين يقيمون بالجزائر بطريقة غير شرعية متوجهين نحو الجزائر العاصمة, حيث تم توقيف الأشخاص وحجز وسيلة النقل.