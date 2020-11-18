الشلف/حرائق غابات واد قوسين : توقيف خمسة أشخاص

وأوضح البيان أنه وفي إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعھا, تمكنت عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بتنس من توقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم الإقدام على إضرام النيران عبر أربع غابات ببلدية واد قوسين دائرة بني حواء (شمال شرق الشلف).
واستنادا لذات المصدر, تمت هذه العملية على إثر التحريات التي باشرتها ذات الهيئة الأمنية لمعرفة الأسباب الرئيسية للحرائق, حيث تم تكثيف عنصر الاستعلام وتحديد هوية المتسببين في هذه الكارثة البيئية التي خلفت خسائر معتبرة في الثروة الغابية والحيوانية وكذا ممتلكات الفلاحين والسكان المجاورين للغابة.
وفي سياق متصل, لفت البيان إلى توقيف 10 أشخاص آخرين عن قضية التعدي على ملكية الغير والأملاك الغابية.
ومن المنتظر أن يتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية بتنس فور الانتهاء من التحقيق في هذه القضية.