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الشلف/حرائق غابات واد قوسين : توقيف خمسة أشخاص

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 تشرين2/نوفمبر 2020 11:37     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 139 مرات

الشلف - أوقفت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بتنس ولاية الشلف, خمسة أشخاص مشتبه فيهم الإقدام على إضرام النيران بغابات بلدية واد قوسين (شمال شرق الولاية ) ليلة السادس إلى السابع من الشهر الجاري ضمن سلسلة الحرائق التي مست عدة ولايات بالوطن, حسبما أفاد به يوم الأربعاء بيان لذات الهيئة الأمنية.

وأوضح البيان أنه وفي إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعھا, تمكنت عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بتنس من توقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم الإقدام على إضرام النيران عبر أربع غابات ببلدية واد قوسين دائرة بني حواء (شمال شرق الشلف).

واستنادا لذات المصدر, تمت هذه العملية على إثر التحريات التي باشرتها ذات الهيئة الأمنية لمعرفة الأسباب الرئيسية للحرائق, حيث تم تكثيف عنصر الاستعلام وتحديد هوية المتسببين في هذه الكارثة البيئية التي خلفت خسائر معتبرة في الثروة الغابية والحيوانية وكذا ممتلكات الفلاحين والسكان المجاورين للغابة.

وفي سياق متصل, لفت البيان إلى توقيف 10 أشخاص آخرين عن قضية التعدي على ملكية الغير والأملاك الغابية.

ومن المنتظر أن يتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية بتنس فور الانتهاء من التحقيق في هذه القضية.

آخر تعديل على الأربعاء, 18 تشرين2/نوفمبر 2020 13:10
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الشلف/حرائق غابات واد قوسين : توقيف خمسة أشخاص
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 تشرين2/نوفمبر 2020 11:37     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 139 مرة   شارك

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