مكافحة وباء كورونا : وزارة الشؤون الدينية تدعو إلى تخصيص خطبة الجمعة المقبلة لموضوع احترام تدابير الوقاية

وأوضح البيان أنه و نظرا للارتفاع المحسوس في عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19, على المستوى الوطني و في إطار تفعيل دور المسجد في نشر الثقافة الصحية و ترقية الوعي الديني و الاجتماعي, أصدرت مديرية التوجيه الديني و التعليم القرآني بالوزارة تعليمة لمديري القطاع و من خلالهم إلى الأئمة الذين دعتهم إلى "التركيز على موضوع وجوب حفظ النفس باحترام تدابير الوقاية الصحية و التباعد الجسدي في خطبة الجمعة ليوم 04 ربيع الثاني 1442 هـ الموافق لـ 20 نوفمبر 2020".
كما دعت, من خلال ذات التعليمة, إلى التنسيق مع السلطات المحلية, خلال الخرجات الميدانية التي دأب الأئمة على القيام بها لنشر ثقافة الوقاية الصحية و احترام إجراءات التباعد الاجتماعي و توزيع الأقنعة الواقية".
ومن جهة أخرى, أشارت الوزارة إلى ضرورة التنسيق مع السلطات الولائية, و على الخصوص مديرية الفلاحة و محافظة الغابات, من أجل القيام بحملة تشجير تطوعية, انطلاقا من ساحات المساجد, يساهم فيها الأئمة و الأعوان الدينين و الجمعيات الدينية و كذا المواطنون.