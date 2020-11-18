قضية القتل بقسنطينة: إصدار أوامر إيداع رهن الحبس في حق ثلاثة مشتبه بهم

قسنطينة - أمر قاضي التحقيق بمحكمة الخروب (قسنطينة) بإيداع رهن الحبس المؤقت ثلاثة (3) اشخاص متورطين في قضية قتل امرأة تبلغ من العمر 30 سنة ببلدية عين السمارة فيما أمر بوضع المتهم الرابع تحت نظام الرقابة القضائية، حسب ما ورد اليوم الثلاثاء في بيان صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب..

و حسب نفس الوثيقة التي استلمت "وأج" نسخة منها، فإن وقائع القضية تعود إلى تاريخ 14 نوفمبر الجاري عندما تلقت مصلحة الشرطة القضائية للأمن الحضري الخارجي لعين السمارة مكالمة هاتفية تفيد بارتكاب جريمة داخل أحد السكنات بهذه الجماعة المحلية.

و تنقل على الفور عناصر الشرطة القضائية رفقة طبيب شرعي و فريق من البيولوجيين من المخبر الجهوي للشرطة العلمية لقسنطينة إلى مسرح الجريمة، حيث لاحظوا آثار عنف على رقبة الضحية و هي جثة هامدة، كما تمت الإشارة إليه.

و قد مكن التحقيق من توقيف المتهم الرئيسي بالقتل البالغ من العمر 28 سنة الذي قدم نفسه على أساس أنه خطيب الضحية كما اعترف بقتله الضحية ذبحا على خلفية نشوب نزاع بينهما، حسب ما جاء في ذات البيان، الذي أشار إلى أن ثلاثة (3) مشتبه بهم آخرين قد تم توقيفهم في إطار نفس القضية لإيجارهم شقة تستغل لأغراض غير أخلاقية و الاشتراك في محاولة إجهاض الضحية.

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و أضاف البيان أن المتورطين تم تقديمهم يوم الثلاثاء أمام الهيئات القضائية، حيث يتابع المتهم الرئيسي بـ"جناية القتل العمد مع سبق الإصرار"و ''جنحة الشروع في الإجهاض''.

كما تتم متابعة أحد الأشخاص الثلاثة الآخرين بإيجار سكن لأغراض غير أخلاقية فيما يتابع الاثنان الآخران بجنحة الاشتراك في محاولة الإجهاض.