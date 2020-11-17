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وزيرة التضامن تستعرض مع سفيرة تركيا بالجزائر سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الاجتماعي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 تشرين2/نوفمبر 2020 17:59     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرات

الجزائر - استعرضت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،كوثر كريكو، يوم الثلاثاء، مع سفيرة تركيا بالجزائر، ماهينور أورديمير غوكطاش، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في المجال الاجتماعي ودعم الفئات الهشة حسب ما افاد به بيان للوزارة   .

وأوضح المصدر ذاته أن الوزيرة أبرزت خلال اللقاء اهتمام القطاع ب"ترقية مكانة المرأة لاسيما الريفية منها، من خلال السعي لتطوير قدراتها ومهاراتها في التسويق بمعايير دولية، وبحث سبل التعريف بمنتجاتها في الأسواق العالمية".

كما أبدت الوزيرة "استعدادها لتصدير الخبرة الجزائرية في مجال التكفل بالفئات الهشة، وآليات إدماجها اجتماعيا واقتصاديا في إطار الاستراتيجية الجديدة التي يتبناها القطاع".

من جهتها أعربت الديبلوماسية التركية عن رغبة بلادها في "الاستفادة "من التجربة الجزائرية في التكفل بفئة الطفولة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

آخر تعديل على الثلاثاء, 17 تشرين2/نوفمبر 2020 18:07
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وزيرة التضامن تستعرض مع سفيرة تركيا بالجزائر سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الاجتماعي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 تشرين2/نوفمبر 2020 17:59     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرة   شارك

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