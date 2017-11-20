بشار: حجز أزيد من 7 قناطير من الكيف المعالج في عمليتين منفصلتين

بشار- تمكنت مصالح الجمارك الجزائرية من حجز ما لا يقل عن 825ر7 قنطارا من الكيف المعالج في عمليتين منفصلتين في إطار مكافحة المخدرات وتهريبها عبر المناطق الحدودية للجنوب الغربي للبلاد، حسبما علم يوم الثلاثاء لدى المديرية الفرعية للإعلام والإتصال بالمديرية الجهوية لذات السلك ببشار.

ونفذت العملية الأولى بدعم من أفراد الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني بالمشرية والتي أسفرت عن حجز بالمكان المسمي "لبقة جبل'' الواقع على مسافة 27 كلم من الحدود المغربية بإقليم بلدية القصدير (النعامة) 72ر1 قنطار من الكيف مخبأة بعناية في مكان مهجور بغرض نقلها فيما بعد إلى داخل التراب الوطني، حسب نفس المصدر.

وبعد مصادرة هذه الكمية من الكيف المعالج قيدت غرامة جمركية قدرها 86 مليون دج ضد مجهول، وفق ذات المصدر.

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وفي عملية أخرى لمحاربة الجريمة ومختلف أشكال مكافحة المخدرات وتهريبها، ضبطت عناصر الفرقة المتعددة المهام للجمارك في عين الصفراء وصفيصيفة (ولاية النعامة) بالمكان المسمى "ثنية المجاهدين'' بمنطقة الدويس (2 كلم من الطريق الوطني رقم 6) كمية قدرها 105ر6 قنطار من نفس النوع من المخدرات، كما جرى شرحه.

وكانت هذه الكمية من الكيف المعالج معبأة في 24 حقيبة محمولة من قبل عشرة (10) أحمرة التي كانت متوجهة نحو داخل البلاد، وتم اكتشافها بمساعدة ومساهمة أفراد الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني التابعين للموقع العسكري والفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالنعامة. وقيدت غرامة جمركية قدرها 610 مليون دج أيضا ضد مجهول ، كما ذكرت ذات الهيئة.