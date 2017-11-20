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حوادث المرور: وفاة 40 شخصا واصابة 1251 آخرين بجروح خلال أسبوع

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 تشرين2/نوفمبر 2020 11:27     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرات
حوادث المرور: وفاة 40 شخصا واصابة 1251 آخرين بجروح خلال أسبوع

الجزائر - لقي 40 شخصا حتفهم وأصيب 1251 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة جراء وقوع 1096 حادث مرور في عدة مناطق من الوطن خلال الفترة الممتدة من 8 الى 14 نوفمبر الجاري, حسب ما أفادت به يوم الثلاثاء حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت بولاية الجزائر بوفاة 4 أشخاص وجرح 63 آخرين, تم اسعافهم وتحويلهم الى المستشفيات على إثر 75 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية ب 1581 تدخلا سمح بإخماد 1223 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفـة.

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أما فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19, قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني ب578 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 48 ولاية, تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي, بالإضافة إلى القيام ب627 عملية تعقيم عامة عبر 48 ولاية مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة, المجمعات السكنية والشوارع.

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حوادث المرور: وفاة 40 شخصا واصابة 1251 آخرين بجروح خلال أسبوع
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 تشرين2/نوفمبر 2020 11:27     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرة   شارك

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