جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بسطيف : قافلة تضامنية لفائدة الشعب الصحراوي

سطيف - انطلقت يوم الاثنين من ولاية سطيف قافلة تضامنية نحو الجزائر العاصمة من أجل شحن المساعدات التي تتضمنها وتوزيعها على الشعب الصحراوي بمخيمات اللاجئين وذلك بمبادرة من جمعية العلماء المسلمين الجزائريين (مكتب سطيف)، حسب ما علم من رئيس المكتب الولائي لذات الجمعية.

وأوضح السيد موسى ميلي، في تصريح لـ/وأج/، بأن هذه القافلة تضم 1500 محفظة مدرسية بجميع لوازمها من المنتظر إرسالها خلال الأسبوع الجاري إلى مطار الرائد فراج بتندوف.

و تندرج هذه القافلة في إطار عمليات التضامن بين الجزائر و الصحراء الغربية كما تعبر عن "مدى تلاحم و ترابط أبناء الشعبين و تساهم في تعزيز و نشر ثقافة التضامن و تقوية روابط الوحدة بين البلدين "، كما أضافه السيد ميلي .

و ستتواصل عمليات التضامن مع الشعب الصحراوي خلال الأيام المقبلة من طرف مكتب سطيف لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين حيث ينتظر إرسال مساعدات أخرى تضم أغطية شتوية و مدافئ و غيرها من المساعدات تزامنا مع فصل الشتاء، حسب ما ذكره ذات المصدر.

تجدر الإشارة إلى أن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بسطيف بادرت بتوزيع 7500 حقيبة مدرسية بجميع لوازمها تزامنا مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد على العائلات المعوزة و ذلك على مستوى جميع بلديات الولاية بما فيها البعيدة و النائية وفق ما ذكر به السيد ميلي.