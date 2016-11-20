مكافحة فيروس كورونا : حملة وطنية لتوزيع 40 ألف طرد وقائي على تلاميذ المدارس

البليدة - أعلن القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية عبد الرحمن حمزاوي يوم الإثنين بالبليدة عن إطلاق حملة وطنية لتوزيع نحو 40 ألف طرد يحتوي مستلزمات الوقاية من فيروس كوفيد-19 على تلاميذ المدارس الإبتدائية.

و أوضح السيد حمزاوي في تصريح للصحافة على هامش الإنطلاقة الرسمية لهذه الحملة الوطنية من مدرسة الإرشاد الواقعة وسط مدينة البليدة, أن الكشافة الاسلامية الجزائرية بادرت "في إطار دعمها لجهود الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا بإطلاق حملة وطنية لتوزيع نحو 40 ألف طرد يحوي مستلزمات الوقاية من فيروس كوفيد-19 على تلاميذ المدارس الإبتدائية".

و ستمس هذه المبادرة الرامية إلى توفير بيئة دراسة آمنة للتلاميذ, كما قال السيد حمزاوي, 20 ولاية كمرحلة أولى خاصة تلك التي تسجل نسبة إصابات عالية على غرار البليدة و الجزائر العاصمة و كذا تلك التي تحتاج إلى دعم معنوي و مادي لتوفير هذه المستلزمات المتمثلة في مناديل معقمة و كمامات واقية كولايات الوادي و البيض و غليزان و عين تيموشنت و خنشلة.

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وفي هذا الشأن ناشد القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية أصحاب المؤسسات القادرة على دعم هذه المبادرة, إلى المساعدة في توفير الكميات الكافية من مستلزمات الوقاية بهدف توزيعها على باقي ولايات الوطن و خاصة على مستوى مناطق الظل.

بدورها أثنت مديرة التربية بالولاية, غنيمة آيت ابراهيم, على هذه المبادرة التي تحمل طابع تحسيسي خاصة في ظل تصاعد عدد الإصابات بهذا الفيروس خلال الفترة الأخيرة مشيرة إلى إستفادة الولاية من 2000 طرد سيتم توزيعها على مستوى الدوائر و البلديات التي تحصي مناطق الظل خاصة كبلديات بن خليل و بن شعبان و موزاية مفتاح و موزاية و العفرون.