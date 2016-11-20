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حوادث المرور : وفاة 6 أشخاص وإصابة 165 آخرين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 تشرين2/نوفمبر 2020 12:48     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 8 مرات

الجزائر - لقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب 165 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر وقوع حوادث مرور عبر عدة ولايات خلال الـ24 ساعة الماضية, حسب ما أفاد به يوم الاثنين بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح المصدر ذاته أن "أثقل حصيلة سجلت بولاية تلمسان بوفاة شخصين اثنين على إثر انحراف سيارة من الوزن الخفيف واصطدامها بشجرة متبوعة بحريق", مشيرا إلى أن "الحادث وقع على الطريق الوطني رقم 22 بلدية و دائرة أولاد ميمون, تم نقل الضحايا الى المستشفى المحلى من قبل عناصر الحماية المدنية".

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19), قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة الممتدة ما بين 15 الى 16 نوفمبر 2020  إلى غاية صبيحة هذا اليوم على الساعة الثامنة صباحا (أي خلال 24 ساعة الأخيرة) عبر كافة التراب الوطني بـ" 103 عملية تحسيسية عبر 17 ولاية (54 بلدية) لفائدة المواطنين عبر كافة الولايات تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي".

كما قامت ذات المصالح بـ" 153 عملية تعقيم عبر 23 ولاية (70 بلدية), من منشآت وهياكل عمومية وخاصة و المجمعات السكنية والشوارع, أين خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين 524 عون حماية مدنية بمختلف الرتب, 63 سيارة إسعاف و 83 شاحنة, بالإضافة الى وضع جهاز أمني لتغطية 02 أماكن للإقامة بولايتي الطارف و الجزائر موجها للحجر الصحي للمواطنين".

ومن جهة أخرى, تدخلت مصالح الحماية المدنية لـ"تقديم الإسعافات الأولية لـ 03 اشخاص مختنقين على إثر استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان المياه داخل مسكنهم العائلي المتواجد بحي الإخوة صلعة بلدية و دائرة البيض, حيث تم التكفل بالضحايا في عين المكان قبل تحويلهم الى المصالح الاستشفائية".

كما تدخلت الحماية المدنية من أجل "إطفاء 03 حرائق حضرية ومختلفة بكل من ولايتي برج بوعريريج و عين الدفلى, ما مكن من السيطرة على هذه الحرائق و منع انتشارها."

آخر تعديل على الإثنين, 16 تشرين2/نوفمبر 2020 13:47
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حوادث المرور : وفاة 6 أشخاص وإصابة 165 آخرين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 تشرين2/نوفمبر 2020 12:48     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 8 مرة   شارك

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