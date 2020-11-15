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وهران: إعلان غابة مداغ "منطقة منكوبة"

  أدرج يـوم : الأحد, 15 تشرين2/نوفمبر 2020 16:45     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 14 مرات
وهران: إعلان غابة مداغ &quot;منطقة منكوبة&quot; فيسبووك: مديرية البيئة لولاية وهران

وهران - تم إعلان غابة مداغ بولاية وهران، التي تضررت جراء الحريق الذي شهدته مؤخرًا، "منطقة منكوبة" مما يمنع المواطنين من الدخول إليها للسماح لها بالتجدد ، حسبما أستفيد يوم الاحد لدى مديرية البيئة.

وأبرزت مديرة البيئة سميرة دحو أن هذا الإعلان الذي وقعته السلطات المحلية (دائر ة بوتليليس) يمنع المواطنين من التردد على جميع المناطق التي التهمتها النيران في انتظار التجدد الطبيعي.

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وللتذكير فقد أتلف الحريق الذي اندلع في 6 نوفمبر المنصرم 100 هكتار من الغابات و 200 هكتار من الأدغال و 100 هكتار من الحشائش ،وفقًا لحصيلة لمحافظة الغابات.

وأوضحت السيدة دحو، انه "قبل الشروع في عمليات الغرس يجب أن ننتظر أولاً حتى نمنح الغابة وقتًا للتجدد بشكل طبيعي"، لافتة الى  أن منع الدخول اليها يهدف إلى الحفاظ على البراعم التي لا ينبغي أن تداس.

وأضافت ان "هناك عملية تجدد طبيعي بعد الحرائق ونحاول أن نمنح غابة مداغ كل فرصها للتجدد".

الجدير بالذكر أنه تجري حاليا دراسة مخطط استعجالي لإعادة تشجير غابة مداغ بالتشاور بين مديرية البيئة ومحافظة الغابات .

وقد تم تنظيم العديد من عمليات تنظيف هذه الغابة بمشاركة السلطات المحلية والجمعيات والسكان.

آخر تعديل على الأحد, 15 تشرين2/نوفمبر 2020 16:55
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وهران: إعلان غابة مداغ "منطقة منكوبة"
  أدرج يـوم : الأحد, 15 تشرين2/نوفمبر 2020 16:45     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 14 مرة   شارك

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