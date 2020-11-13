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الأمن الوطني يدعو الى الالتزام بشروط توزيع الوقود لتفادي استعماله لغايات إجرامية

  أدرج يـوم : الجمعة, 13 تشرين2/نوفمبر 2020 16:23     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 10 مرات
الأمن الوطني يدعو الى الالتزام بشروط توزيع الوقود لتفادي استعماله لغايات إجرامية

الجزائر - ذكرت المديرية العامة للأمن الوطني مسيري محطات بيع الوقود بواجب الالتزام بشروط توزيع هذه المادة لتفادي استعمالها لغايات إجرامية, حسب ما أفاد به يوم الجمعة بيان لذات الهيئة الأمنية.

وأوضح البيان أن هذا الإجراء "يأتي على ضوء حجم الكميات المحجوزة مؤخرا من طرف مصالح الشرطة في إطار التحقيق حول الحرائق الأخيرة التي استهدفت ومست الثروة الغابية وتسببت في خسائر بشرية واحتراق آلاف الهكتارات من الأشجار".

آخر تعديل على الجمعة, 13 تشرين2/نوفمبر 2020 17:04
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الأمن الوطني يدعو الى الالتزام بشروط توزيع الوقود لتفادي استعماله لغايات إجرامية
  أدرج يـوم : الجمعة, 13 تشرين2/نوفمبر 2020 16:23     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 10 مرة   شارك

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