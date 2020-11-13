الأمن الوطني يدعو الى الالتزام بشروط توزيع الوقود لتفادي استعماله لغايات إجرامية

وأوضح البيان أن هذا الإجراء "يأتي على ضوء حجم الكميات المحجوزة مؤخرا من طرف مصالح الشرطة في إطار التحقيق حول الحرائق الأخيرة التي استهدفت ومست الثروة الغابية وتسببت في خسائر بشرية واحتراق آلاف الهكتارات من الأشجار".