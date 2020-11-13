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الدرك الوطني يوقف ثلاثة أشخاص مشتبه في ضلوعهم في إضرام النيران بولاية تيبازة

  أدرج يـوم : الجمعة, 13 تشرين2/نوفمبر 2020 13:54     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرات
الدرك الوطني يوقف ثلاثة أشخاص مشتبه في ضلوعهم في إضرام النيران بولاية تيبازة

الجزائر - تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بشرشال (تيبازة) من توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه في ضلوعهم في إضرام النيران نهاية الأسبوع الفارط، حسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان لمصالح الدرك الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "تبعا للتحقيقات التي باشرتها وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بشرشال، عقب موجة الحرائق التي شهدها إقليم الولاية، والتي خلفت خسائر مادية معتبرة، تمكن أفراد هذه الوحدات من توقيف ثلاثة (3) أشخاص مشتبه في ضلوعهم في إضرام النيران، في قضيتين منفصلتين، الأولى في إقليم بلدية مناصر أسفرت عن توقيف شخص واحد، والثانية في إقليم بلدية سيدي أعمر أسفرت عن توقيف شخصين".

وبعد استكمال التحقيق واستيفاء جميع الإجراءات القانونية --يضيف البيان-- "تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، حيث تم إيداع مشتبه فيه واحد الحبس والباقي تم وضعهم تحت الرقابة القضائية".

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ولتفادي هذه الكوارث، تدعو مؤسسة الدرك الوطني كافة المواطنين إلى "المشاركة الفعالة" في مكافحة مختلف أنواع الإجرام من خلال الإبلاغ الفوري عن كل عمل إجرامي أو أي إضرار بالصالح العام، حيث تذكر بالوسائط التكنولوجية الموضوعة تحت تصرف المواطن وفي خدمته عبر الخط الأخضر للدرك الوطني (1055) وموقع الاستعلامات والشكاوى المسبقة (PPGN.MDN.DZ) أو الاتصال بالوحدة الأقرب للدرك الوطني.

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الدرك الوطني يوقف ثلاثة أشخاص مشتبه في ضلوعهم في إضرام النيران بولاية تيبازة
  أدرج يـوم : الجمعة, 13 تشرين2/نوفمبر 2020 13:54     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرة   شارك

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