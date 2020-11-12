Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كريكو تستقبل المنسق المقيم لنظام الأمم المتحدة بالجزائر

  أدرج يـوم : الخميس, 12 تشرين2/نوفمبر 2020 19:05     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرات

الجزائر- استقبلت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, كوثر كريكو , يوم الخميس بالجزائر العاصمة ,المنسق المقيم لنظام الأمم المتحدة بالجزائر إيريك أوفرفست, حيث تم استعراض مجالات التعاون بين الجانبين, حسب ما أفاد به بيان للوزارة .

وأوضح البيان ان الطرفين استعرضا خلال اللقاء "مجالات التعاون مع الهيئات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة, فيما يتعلق ببرامج التنمية الاجتماعية وسياسات حماية ودعم الفئات الهشة".

وبهذه المناسبة--يضيف نفس المصدر -- أبدت الوزيرة "استعدادها لتبادل الخبرات في مجال دعم وترقية المرأة, سيما المرأة الريفية", مؤكدة على ضرورة "تسطير برنامج عملي لدعم ولوجها عالم المقاولاتية  وتطوير مهارتها في مجال التسويق, ومساعدتها على دخول الأسواق الدولية" .

كما أعرب الجانبان  بالمناسبة عن "إرادتهما في تعزيز التعاون الثنائي, لاسيما في مجال التكفل بفئتي ذوي الاحتياجات الخاصة والطفولة".

آخر تعديل على الخميس, 12 تشرين2/نوفمبر 2020 20:42
كلـمات مفتـاحيــة :
كريكو تستقبل المنسق المقيم لنظام الأمم المتحدة بالجزائر
  أدرج يـوم : الخميس, 12 تشرين2/نوفمبر 2020 19:05     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.12

الفنون البصرية: افتتاح مساحة عرض جديدة بالجزائر العاصمة

20.11.12

الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور جرى في "ظروف حسنة"

20.11.12

الكركرات : أكبر معبر حدودي غير شرعي في العالم

20.11.12

تعديل الدستور: المجلس الدستوري يعلن عن النتائج النهائية للاستفتاء

20.11.12

ضيافات يتحاور مع سفيرة جمهورية السنغال بالجزائر حول التعاون بين البلدين

20.11.12

السفارة السعودية في لاهاي تتعرض لإطلاق النار

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.11.09

الرئيس تبون يتلقى برقيات اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل من قادة دول شقيقة وصديقة

20.11.10

المغرب يشن حاليا حربا الكترونية على كل ما هو جزائري أو صحراوي

20.11.10

تعديل الدستور: الاعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء اليوم الثلاثاء

20.11.09

تمديد الحجر الصحي : ولاية الجزائر تعلن إلغاء رخص التنقل الاستثنائية السابقة "

20.11.10

النتائج النهائية للاستفتاء في مدة أقصاها 10 أيام ابتداء من تاريخ استلام آخر محضر

20.11.10

فيروس كورونا: تعليق صلاة الجمعة بجامع الجزائر ابتداء من 13 نوفمبر