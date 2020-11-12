كريكو تستقبل المنسق المقيم لنظام الأمم المتحدة بالجزائر

وأوضح البيان ان الطرفين استعرضا خلال اللقاء "مجالات التعاون مع الهيئات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة, فيما يتعلق ببرامج التنمية الاجتماعية وسياسات حماية ودعم الفئات الهشة".
وبهذه المناسبة--يضيف نفس المصدر -- أبدت الوزيرة "استعدادها لتبادل الخبرات في مجال دعم وترقية المرأة, سيما المرأة الريفية", مؤكدة على ضرورة "تسطير برنامج عملي لدعم ولوجها عالم المقاولاتية وتطوير مهارتها في مجال التسويق, ومساعدتها على دخول الأسواق الدولية" .
كما أعرب الجانبان بالمناسبة عن "إرادتهما في تعزيز التعاون الثنائي, لاسيما في مجال التكفل بفئتي ذوي الاحتياجات الخاصة والطفولة".