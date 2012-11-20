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توقيف 8 أشخاص إثر إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية بتيبازة

  أدرج يـوم : الخميس, 12 تشرين2/نوفمبر 2020 13:13     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 52 مرات
توقيف 8 أشخاص إثر إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية بتيبازة

الجزائر - تمكنت شرطة تيبازة من إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية عن طريق البحر تم على إثرها توقيف ثمانية (8) أشخاص بينهم مشتبه فيه بتنظيم الرحلة، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار جهود المديرية العامة للأمن الوطني في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، تمكنت عناصر شرطة الأمن الحضري الخارجي بعين تاقورايت بأمن دائرة بواسماعيل (أمن ولاية تيبازة) من إحباط محاولة للإبحار السري انطلاقا من أحد شواطئ الولاية وتوقيف ثمانية (08) أشخاص كانوا مرشحين للقيام بالهجرة غير الشرعية بمن فيهم المشتبه فيه بتنظيم هذه الرحلة غير الشرعية".

وأضاف البيان أن "عملية الشرطة تم تنفيذها على إثر استغلال معلومات تفيد بوجود مخطط لتنظيم عملية إبحار سري من إحدى المناطق الغابية الساحلية المطلة على البحر بالمنطقة".

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وأشار في ذات السياق إلى أن التحريات والأبحاث "كللت بتوقيف المشتبه فيهم وحجز المعدات والتجهيزات البحرية التي كانت مهيأة للاستعمال في عملية الهجرة غير الشرعية والمتمثلة في زورق مزود بمحرك بقوة 40 حصان، 450 لتر بنزين، 03 سترات نجاة، بوصلة، جهاز تحديد المواقع (جي بي أس) ومبلغ مالي من العملة الوطنية والصعبة".

وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

آخر تعديل على الخميس, 12 تشرين2/نوفمبر 2020 20:34
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توقيف 8 أشخاص إثر إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية بتيبازة
  أدرج يـوم : الخميس, 12 تشرين2/نوفمبر 2020 13:13     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 52 مرة   شارك

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